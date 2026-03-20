Tragedia en la Ruta Provincial N° 30: Un muerto y un herido grave en violento accidente

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Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueve en la Ruta Provincial N° 30, a la altura de la localidad de Moquehuá, en el partido de Chivilcoy. Dos vehículos colisionaron de manera frontal, dejando como saldo un conductor fallecido y otro con heridas de consideración.

La víctima fatal fue identificada como Nicolás Sarradel, oriundo de Capitán Sarmiento, quien conducía una camioneta Volkswagen Saveiro que se incendió tras el impacto. Según informaron fuentes policiales y de bomberos, Sarradel quedó atrapado en el interior del vehículo y murió en el lugar del siniestro.

El otro conductor involucrado, Matías Javier Nievas Montenegro, sufrió múltiples lesiones graves, incluyendo fracturas en miembros inferiores y politraumatismos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Chivilcoy, donde permanece bajo atención médica.

Personal de Bomberos Voluntarios de Moquehuá y de la Policía Bonaerense trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes y retirar los vehículos de la ruta. La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades, quienes analizan posibles factores que pudieron haber contribuido al choque.