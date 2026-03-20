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Premios del carnavalincoln: La municipalidad de Lincoln inicia el pago a ganadores

La inversión total en premios asciende a $388.400.000, a la que se suma una erogación total cercana a los $500.000.000, incluyendo contrataciones para fortalecer los corsos en las localidades del distrito

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La Municipalidad de Lincoln comenzó a pagar los premios a los participantes del Carnavalincoln, correspondiente a la última edición del evento. . Los premios abarcan categorías como carrozas, batucadas, comparsas y disfrazados, entre otras. El pago se realiza a un mes de finalizado el evento, lo que destaca la celeridad y responsabilidad del proceso. “Reconocemos el talento de nuestros hacedores y el arte que caracteriza a nuestra fiesta mayor”, mencionaron desde la Municipalidad. El pago de premios es un reconocimiento a quienes invierten su tiempo y talento en el Carnavalincoln.

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