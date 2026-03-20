La municipalidad de Lincoln ofrece variadas propuestas deportivas gratuitas para todas las edades

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La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Lincoln brinda una gran variedad de propuestas aeróbicas y deportivas en distintos puntos de la ciudad, de forma gratuita y para todas las edades. Las actividades están coordinadas y planificadas por un profesor integrante de la cartera de Deportes del Municipio. El objetivo principal del programa es promover el hábito saludable de hacer ejercicio, ofreciendo opciones de mayor o menor exigencia física, tanto deportivas como aeróbicas, adaptadas a las necesidades y edades de las personas.

Las actividades se desarrollan en diferentes sedes, como el SUM Barrio Norte, el Parque Municipal Gral. San Martín, la Pista de Atletismo, el Parque Lineal De Palma, el CIC Plaza España, la Pista de Ciclismo, y otros puntos de la ciudad. Los horarios y días de las actividades varían según la sede y la disciplina.