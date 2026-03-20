Convocan a consulta pública para ajustar tarifas provisorias del gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una consulta pública para analizar cambios en los cuadros tarifarios provisorios del servicio de gas natural. La medida fue oficializada mediante la resolución 346/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Entre los principales puntos en discusión se encuentran la modificación de los factores de carga para distribuidoras, la actualización de los porcentajes de gas retenido en las rutas de transporte y la redefinición de condiciones para usuarios con contratos firmes. Además, se propone revisar la operación y el mantenimiento de los activos de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y avanzar en la eliminación de normativas que ya no se ajustan al nuevo esquema regulatorio.

En particular, el organismo plantea elevar de manera transitoria del 35% al 45% los factores de carga para usuarios residenciales de las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Naturgy NOA, mientras que el resto de las empresas mantendrían los valores actuales.

También se someterán a consulta nuevos cuadros tarifarios provisorios, que incluirán la actualización de cargos fideicomiso y la incorporación de costos operativos vinculados a Enarsa, en línea con directrices de la Secretaría de Energía.

El período de consulta será de 15 días corridos desde su publicación, durante los cuales tanto empresas como usuarios podrán presentar opiniones y propuestas a través del sitio web del Enargas.

Una vez finalizada esta etapa, el ente regulador avanzará con la implementación de las medidas necesarias para reorganizar la capacidad de transporte de gas y formalizar los contratos correspondientes, con fecha estimada de entrada en vigencia el 1° de mayo.

Esta iniciativa forma parte del contexto de emergencia energética nacional, declarada en 2023 y extendida hasta 2027, y apunta a mejorar la eficiencia, confiabilidad y equidad del sistema ante los cambios en la matriz de abastecimiento y la infraestructura del sector.