A 50 años del golpe, la comunidad educativa convoca a un acto por la memoria en Plaza Italia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en un año especialmente significativo al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la comunidad educativa nuevejuliense llevará adelante un acto central el próximo 25 de marzo a las 9 de la mañana en Plaza Italia, abierto a toda la ciudadanía.

La iniciativa es impulsada por docentes que vienen desarrollando desde el año pasado un proceso de formación y trabajo en torno a la pedagogía de la memoria y los derechos humanos. Entre ellas, Julia Buffoni, Sofía Secreto y Juana Martín, quienes destacaron que el objetivo no es limitar la reflexión a una efeméride, sino sostenerla de manera transversal durante todo el ciclo lectivo. Lo hicieron en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

“Cada 24 de marzo representa una oportunidad para trabajar el pasado reciente, pero el desafío es ir más allá de un día puntual y construir memoria colectiva de forma continua”, señalaron. En ese sentido, explicaron que desde 2025 participan en capacitaciones del área educativa, dentro de una línea específica de derechos humanos que busca fortalecer el rol de la escuela como espacio clave en la formación ciudadana.

El acto en Plaza Italia será el eje central de las actividades, con la participación de estudiantes, docentes y distintos actores de la comunidad. En caso de condiciones climáticas adversas, la jornada se trasladará al SUM de la Escuela de Comercio. Además, ese mismo día a las 19 horas se realizará un segundo encuentro en el Instituto de Formación Docente N° 4, donde futuros docentes presentarán producciones vinculadas a la temática. La actividad será el edificio de la misma Escuela de Comercio, Mendoza entre Cardenal Pironio y Alsina.

Uno de los aspectos centrales del trabajo de este año es la recuperación de la memoria local. En ese marco, se están desarrollando investigaciones sobre personas desaparecidas vinculadas a la ciudad, con el objetivo de reconstruir sus trayectorias y visibilizar historias muchas veces desconocidas por las nuevas generaciones. “Es fundamental romper con la idea de que ‘acá no pasó nada’ y revisar nuestro propio territorio desde una mirada crítica”, afirmaron.

Las docentes remarcaron que la memoria es un proceso dinámico, en constante construcción, y que la escuela tiene un rol central en sostenerla. También advirtieron sobre el contexto actual, donde “la memoria se disputa” y en algunos casos se banaliza o pierde profundidad, lo que vuelve aún más necesario reafirmar valores como la verdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos.

Como parte del abordaje pedagógico, se trabajará durante el año con materiales específicos como el libro “Palabras claves para la pedagogía de la memoria”, editado recientemente y disponible en bibliotecas escolares. Este recurso propone reflexionar sobre el lenguaje y la importancia de nombrar adecuadamente los procesos históricos. “No es lo mismo hablar de dictadura que de terrorismo de Estado; las palabras construyen sentido y posicionamiento”, explicaron.

Asimismo, destacaron que el trabajo educativo se complementa con otras expresiones culturales y sociales que también aportan a la construcción de memoria, como muestras, obras de teatro y producciones audiovisuales que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad.

Finalmente, las organizadoras realizaron una convocatoria abierta a toda la comunidad para participar de las distintas actividades. “La memoria no es solo responsabilidad de la escuela, sino de toda la sociedad. Necesitamos sostener un piso común basado en la defensa de los derechos humanos y seguir construyendo colectivamente una mirada crítica sobre nuestro pasado y nuestro presente”, concluyeron.