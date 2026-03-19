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Universidad Austral lanza diplomatura en acompañamiento integral de la fertilidad e infertilidad

La diplomatura se ofrece en modalidad 100% online y tiene una duración de un año

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La Universidad Austral presenta la primera Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Integral de la Fertilidad e Infertilidad, una formación innovadora que aborda estos procesos desde una mirada integral y multidisciplinaria. La diplomatura, que comienza el 27 de abril, está dirigida a profesionales del campo de la fertilidad, la salud reproductiva y el acompañamiento familiar. El programa combina conocimientos en salud mental perinatal y medicina integral, con el objetivo de formar profesionales capaces de acompañar estos procesos con profundidad y criterio clínico. La formación se centrará en el acompañamiento integral en todas las etapas del camino de la fertilidad e infertilidad, y promoverá el trabajo interdisciplinario a través de un equipo que incluye orientadores familiares y otros profesionales del ámbito de la familia. La Previo al inicio de la cursada, se realizarán dos encuentros informativos abiertos: el 19 de marzo y el 16 de abril. La Universidad Austral busca formar profesionales capaces de abordar estos procesos con una mirada amplia y humana, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y las parejas que atraviesan estos desafíos.

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