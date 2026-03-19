Tragedia en Pergamino: falleció un operario tras quedar atrapado en un silo de granos

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Un grave accidente laboral conmocionó a la zona rural del partido de Pergamino durante la mañana del miércoles, cuando dos operarios quedaron atrapados dentro de un silo de almacenamiento de cereales en una planta ubicada en la localidad de Mariano Benítez.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos trabajadores realizaban tareas dentro de una celda de granos cuando, por causas que aún se investigan, el cereal cedió y los cubrió parcialmente. Uno de ellos fue rápidamente sepultado por la masa de granos, lo que le impidió salir o recibir ayuda a tiempo, provocando su fallecimiento en el lugar.

El segundo operario, en cambio, logró ser sostenido por otras personas presentes en el predio, aunque permaneció atrapado durante varios minutos hasta que arribaron los equipos de emergencia.

Ante la magnitud del hecho, se desplegó un operativo urgente con la participación de personal médico, rescatistas especializados y distintos servicios de emergencia, que trabajaron intensamente para asistir a las víctimas. Las tareas se centraron tanto en liberar al trabajador sobreviviente como en ubicar al operario que había quedado completamente cubierto por el cereal.

La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que buscará determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer si en el lugar se cumplían las normas de seguridad necesarias para este tipo de labores, consideradas de alto riesgo dentro del ámbito rural.