Ronda de Negocios Multisectorial en Nueve de Julio: una oportunidad para impulsar pymes bonaerenses

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La Municiaplidad de Nueve de Julio con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires convocan a empresas locales a participar de un encuentro que fomenta la interacción productiva y comercial, con acceso a herramientas de financiamiento y asistencia técnica.

El próximo jueves 9 de abril, a partir de las 9:00, se llevará a cabo una Ronda de Negocios Multisectorial en el Polo Socio Productivo San Cayetano, ubicado en Libertad esquina Salta, en la ciudad de Nueve de Julio. La convocatoria desde la Comuna Nuevejuliense cuenta con la impronta del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, y tiene el acompañamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio (CCIPBR).

El encuentro está abierto a empresas de todos los sectores: industriales, agroindustriales, comerciales, así como cooperativas, emprendimientos y profesionales vinculados al ámbito productivo. Los participantes podrán concretar nuevos negocios, ampliar su red de contactos y conocer las políticas provinciales de crédito, asistencia técnica, respaldo comercial y garantías de financiamiento.

Las empresas interesadas deben inscribirse de manera gratuita hasta el jueves 2 de abril en la plataforma web: gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios. El registro requiere la creación de un usuario en el portal, validación de correo electrónico y la carga de información sobre la empresa. Una vez completado este paso, podrán seleccionar con qué empresas desean reunirse durante la ronda.

Las Rondas de Negocios son una política pública impulsada por el Gobernador Axel Kicillof a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, con el objetivo de promover la actividad comercial de las empresas locales, generar oportunidades de negocios y difundir las herramientas de financiamiento y apoyo a la producción que ofrece el Estado bonaerense.

Desde 2022, la Provincia ha organizado 106 Rondas de Negocios, convocando a más de 22.600 empresas, cooperativas y emprendimientos bonaerenses, y concretando alrededor de 80.000 entrevistas que han permitido ofrecer productos y servicios, y encontrar proveedores en cada municipio participante.