Nuevo mecanismo para reubicar a los monotributistas con cobertura médica

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La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la creación de una sección especial dentro del Registro de Agentes de Salud destinada a entidades que acepten incorporar a monotributistas cuya cobertura haya sido dada de baja. La decisión fue formalizada este jueves mediante la Resolución 492/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo registro está dirigido específicamente a garantizar que los trabajadores inscriptos en el monotributo no queden sin atención médica ante situaciones de crisis, incumplimiento o liquidación de obras sociales o empresas de medicina prepaga.

Según la normativa, las entidades que deseen integrar esta sección deberán asumir el compromiso expreso de recibir a estos afiliados y asegurar la continuidad de sus prestaciones. Solo podrán inscribirse los Agentes del Seguro de Salud que se encuentren activos en el sistema, debidamente registrados y que no estén atravesando procesos de crisis.

La medida se enmarca en los criterios del Decreto 1400/2001, que regula la redistribución de beneficiarios cuando una entidad es dada de baja, estableciendo pautas para su reasignación entre las organizaciones que acepten incorporarlos.

Desde el organismo señalaron que la iniciativa apunta a resolver una dificultad histórica del sistema: la falta de mecanismos ágiles para reubicar a monotributistas cuando su cobertura se interrumpe. Con este nuevo esquema, la reasignación será automática y contará con controles operativos e informáticos que garanticen la continuidad del servicio sin interrupciones.

En este sentido, se aclaró que la disposición alcanza exclusivamente a monotributistas. Los trabajadores en relación de dependencia continuarán con el derecho a elegir y cambiar su obra social a través del sistema habitual disponible en la web oficial.

Además, la resolución incorpora nuevas herramientas de control y auditoría para supervisar el cumplimiento de las entidades, en coordinación con el Ministerio de Salud. El objetivo es asegurar que las obras sociales cumplan con los requisitos legales antes de sumar afiliados y mantengan estándares adecuados de prestación.

Desde la Superintendencia destacaron que este reordenamiento también busca fortalecer la competencia dentro del sistema, incentivando a las entidades a mejorar la calidad de sus servicios para atraer y retener afiliados.

De esta manera, el Gobierno avanza en un esquema que prioriza la transparencia, la libertad de elección y la protección de los usuarios, garantizando que los monotributistas no pierdan en ningún momento su acceso a la atención sanitaria.