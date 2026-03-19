Mejoras se realizan en varias calles de la ciudad

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Las calles de Nueve de Julio continúan recibiendo mejoras que buscan optimizar la transitabilidad y la seguridad vial. En los últimos días se llevaron a cabo trabajos de perfilado y nivelado en sectores como Agustín Álvarez, entre Urquiza y Ruta 5, y en la intersección de Lugones y Azcuénaga.

Estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento vial que se extenderá en los próximos días a distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar calles en mejores condiciones para el tránsito de vecinos, transporte público y vehículos particulares.

Los trabajos de reparación y acondicionamiento buscan no solo mejorar la circulación, sino también prevenir daños en vehículos y facilitar el desplazamiento de quienes transitan diariamente por estas arterias.