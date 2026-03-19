jueves, marzo 19, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 19, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
General

Mejoras se realizan en varias calles de la ciudad

La Municipalidad intensifica los trabajos de reparación y nivelación en distintos sectores de la ciudad para mejorar la circulación y el estado de las calles.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Las calles de Nueve de Julio continúan recibiendo mejoras que buscan optimizar la transitabilidad y la seguridad vial. En los últimos días se llevaron a cabo trabajos de perfilado y nivelado en sectores como Agustín Álvarez, entre Urquiza y Ruta 5, y en la intersección de Lugones y Azcuénaga.

Estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento vial que se extenderá en los próximos días a distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar calles en mejores condiciones para el tránsito de vecinos, transporte público y vehículos particulares.

Los trabajos de reparación y acondicionamiento buscan no solo mejorar la circulación, sino también prevenir daños en vehículos y facilitar el desplazamiento de quienes transitan diariamente por estas arterias.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6165

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR