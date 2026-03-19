La Universidad Popular “Arturo U. Illia” agotó sus cupos para el ciclo 2026

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La Universidad Popular “Arturo U. Illia” volvió a demostrar el marcado interés de la comunidad en sus propuestas formativas, al completar la totalidad de los cupos disponibles para el ciclo 2026, apenas iniciado el período de inscripciones.

La convocatoria contó con una masiva concurrencia de vecinos que se acercaron a anotarse, logrando que todos los cursos y talleres ofrecidos alcanzaran rápidamente su capacidad máxima. Esto refleja el valor que la comunidad le asigna a estos espacios de formación gratuita, que fomentan tanto el aprendizaje como la integración social.

La propuesta académica incluyó una amplia variedad de opciones en oficios, tecnología, arte y formación financiera, distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Entre los talleres ofrecidos se destacaron: Costura Inicial, Bordado, Computación, Tapicería, Artes Mixtas, Albañilería y Reciclado Textil. Además, se dictaron clases de Teatro para Adultos en el barrio Luján y diversas capacitaciones en el Centro Socio Productivo San Cayetano.

Esta nueva edición de la tradicional iniciativa reafirma su consolidación como una herramienta clave para la capacitación y el desarrollo personal, evidenciando una vez más el compromiso de los vecinos de Nueve de Julio con la educación y el aprendizaje continuo.