La senadora Nerina Neumann pide modernizar el sistema político bonaerense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La senadora provincial Nerina Neumann Losada volvió a reclamar que la Legislatura bonaerense avance durante 2026 con dos reformas institucionales que el radicalismo viene promoviendo desde hace años: la implementación de la Boleta Única Papel y el reconocimiento pleno de la autonomía municipal.

Ambas iniciativas fueron presentadas por la legisladora en 2024, pero no lograron avanzar durante el año legislativo pasado. Por ello, Neumann Losada destacó que la provincia debe abrir este año el debate sobre una agenda de modernización institucional.

“La provincia de Buenos Aires tiene pendientes reformas básicas para mejorar su sistema político. No podemos seguir postergando discusiones que otras provincias ya resolvieron hace tiempo”, afirmó.

En ese marco, la senadora impulsó el tratamiento de su proyecto para implementar la Boleta Única Papel en las elecciones provinciales y municipales, reemplazando el actual sistema de boletas partidarias. La iniciativa busca mejorar la transparencia electoral, prevenir prácticas como el robo de boletas y garantizar mayor equidad entre los partidos políticos.

“Hoy seguimos utilizando un sistema electoral que genera desigualdades entre fuerzas políticas y problemas logísticos innecesarios. Modernizar la forma en que votamos es una discusión que la provincia debe dar”, señaló.

Por otra parte, Neumann Losada promovió una reforma parcial de la Constitución provincial para reconocer la autonomía plena de los municipios, permitiéndoles dictar sus propias Cartas Orgánicas y fortalecer su capacidad de gestión política, administrativa y financiera.

“La autonomía municipal es una deuda histórica de la provincia de Buenos Aires. Los municipios son el primer nivel de gobierno y deben tener herramientas para tomar decisiones sobre su propio desarrollo”, agregó.

Finalmente, la legisladora remarcó que ambas propuestas forman parte de una agenda más amplia de reformas institucionales que la provincia necesita debatir.

“Si queremos una Provincia más moderna, más transparente y con gobiernos locales más fuertes, estas reformas tienen que estar en la agenda legislativa de este año”, concluyó.