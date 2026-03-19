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Flybondi lanza retiros voluntarios en medio de crisis operativa

Esta medida se produce en un contexto complejo para la compañía, que enfrenta problemas de disponibilidad de flota propia, demoras y cancelaciones diarias que afectan a miles de usuarios

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La aerolínea low cost Flybondi ha iniciado un proceso de retiros voluntarios para sus empleados, en un intento por reducir su planta permanente y optimizar su capacidad operativa.. Según un informe de Aviacionline, Flybondi tiene un Completion Factor del 79,7%, lo que significa que uno de cada cinco vuelos programados no llega a su destino original. La compañía opera con casi la mitad de sus aviones, y ha llegado a tener 16 en el piso por falta de pago, lo que ha generado 88 cancelaciones de vuelos entre lunes y jueves de esta semana. Además, Flybondi fue sancionada con una multa de $ 228.917.600 por incumplimientos en la atención e información a los usuarios, debido a cancelaciones de vuelos en enero que afectaron a más de 22.000 pasajeros.

 

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