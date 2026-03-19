Día del Artesano: creatividad, esfuerzo y compromiso en la feria de Nueve de Julio contada por protagonistas

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Este jueves se celebra el Día Mundial del Artesano, y en la plaza de Nueve de Julio, los protagonistas del arte manual se preparan para mostrar su creatividad y dedicación al público, este domingo como la hacen cada día de descanso. Andrea Buceta y Paola Mateo, dos de las artesanas activas de la muestra y el paseo, compartieron sus historias y experiencias en el programa Despertate que sale por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

Andrea Buceta contó que su pasión por las plantas, cactus y suculentas se convirtió en un camino profesional luego de la pandemia. “Mientras estaba en función, me resultaba difícil dedicarme a pleno a esto. En 2023 decidí exponer en distintas ferias y abrirme a un mundo maravilloso”, explicó. Además, relató cómo elaboró macetas de hierba y su proceso de producción, desde la recolección y secado de la hierba hasta la creación de cada pieza artesanal.

Por su parte, Paola Mateo se dedica al mosaquismo y la resina, y lleva varios años participando de la feria local. Destacó la recepción del público: “La gente frecuenta, admira el trabajo y nos da su parecer. Para nosotros, la feria es nuestro lugar de trabajo y una vidriera para mostrar nuestra creatividad”, señaló.

Ambas coincidieron en que la feria no solo es un espacio de exposición, sino también de colaboración y comunidad entre artesanos. “Nos ayudamos entre todos, compartimos mate, preparamos los espacios y cuidamos que cada stand esté en condiciones”, comentaron.

El crecimiento de la feria ha sido notable: de 30 expositores en años anteriores, ahora participan 50, con la posibilidad de expandir la variedad de rubros gracias a la renovación del reglamento. Además, la feria ha incorporado actividades musicales y artísticas para ofrecer al público un paseo completo, combinando creatividad, entretenimiento y comercio local.

Andrea y Paola también remarcaron la importancia del reciclaje y el uso responsable de materiales, desde la recolección de hierba para las macetas hasta el aprovechamiento de aserrín y otros insumos.

Los artesanos invitan a todos a acercarse a la feria los domingos, disfrutar del paseo, conocer los trabajos y, si se desea, adquirir piezas únicas. La inscripción para nuevos artesanos sigue abierta a través de la oficina de empleo, donde se asignan turnos para fiscalización y participación.

En este Día del Artesano, la creatividad, la paciencia y la dedicación se reflejan no solo en cada obra, sino también en la forma en que los artesanos construyen comunidad y comparten su pasión con todos los visitantes.