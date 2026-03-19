Consumo de carne vacuna en Argentina cae a un mínimo histórico

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El consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó en el primer bimestre de 2026 su nivel más bajo en la historia reciente, según datos del sector. El informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) indica que el consumo aparente cayó un 13,8% interanual, lo que representa una disminución de 53,2 mil toneladas res con hueso (r/c/h), totalizando 332,7 mil toneladas en los primeros dos meses del año.

En términos per cápita, el promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 47,3 kilos por año, un 2,5% menos que el promedio de los doce meses cerrados en febrero de 2025, es decir, 1,2 kilos por habitante menos. Este descenso marca un mínimo histórico para uno de los alimentos más representativos de la dieta argentina.

Por su parte, la producción de carne vacuna también mostró una contracción. En el período enero-febrero se produjeron 45 mil toneladas r/c/h, un 9,1% menos que en el mismo período de 2025, equivalentes a 45,5 mil toneladas menos en términos absolutos.

En contraste, las exportaciones de carne vacuna experimentaron un leve repunte. Los envíos al exterior alcanzaron las 124 mil toneladas r/c/h, un incremento interanual del 6,6% (+7,7 mil toneladas). Las ventas concretas en peso producto fueron de 43,6 mil toneladas, un aumento del 13,5% (+5.180 tn pp) respecto al año anterior. Si bien los embarques a China disminuyeron, fueron compensados por mayores envíos a Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

Estos datos reflejan una combinación de menor consumo interno y recuperación parcial de las ventas externas, evidenciando los desafíos actuales del sector frente a cambios en la demanda local y los mercados internacionales.