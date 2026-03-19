CEySTel lleva tu conexión a otro nivel con Fibra Óptica

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La Cooperativa Mariano Moreno, a través de su servicio de Fibra Óptica CEySTEL, ofrece a los vecinos de la región una experiencia de internet más rápida, estable y confiable. Con velocidades de 100 MB simétricos, los usuarios pueden navegar, trabajar desde casa, disfrutar de series en alta calidad y jugar online con la mejor respuesta posible.

El servicio de Fibra Óptica no solo garantiza mayor velocidad, sino también mayor estabilidad, asegurando que cada dispositivo conectado funcione sin cortes ni interrupciones. Además, CEySTEL invita a los usuarios a renovar su equipo solicitando un cambio de módem para aprovechar al máximo todas las ventajas de la fibra óptica.

Para pasarte a Fibra Óptica y llevar tu conexión a otro nivel, comunicate al 2317 52 4000. Tu mundo digital, más fluido que nunca.

#ceystel9dejulio