Candela Sparano: “El Provincial crece día a día y nuestra prioridad es organizar y mejorar los servicios”

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El Provincial, localidad cercana a Nueve de Julio, experimenta un notable crecimiento en población y urbanización, según explicó Candela Sparano, delegada municipal del lugar. “Es increíble cómo día tras día va creciendo. La mayoría de los nuevos vecinos son nuevejulienses que eligen vivir aquí por la tranquilidad y la cercanía al centro”, afirmó.

Sparano detalló que muchos compran terrenos y construyen quintas, y que durante los fines de semana y el verano, la afluencia de gente se nota aún más, sobre todo por las actividades recreativas como las piletas de natación.

En cuanto al desarrollo urbano, la delegada destacó que el crecimiento se refleja en la edificación de viviendas y en el loteo de campos que antes eran agrícolas. Sin embargo, señaló que “el gran desafío es garantizar los servicios que correspondan, desde gas y electricidad hasta atención primaria de salud e internet”. Sobre la atención sanitaria, mencionó que, si bien el centro de salud funciona correctamente, aún falta avanzar en la disponibilidad de ambulancias locales.

Respecto al trabajo de su equipo, Candela enfatizó la importancia de priorizar tareas ante la escasez de recursos. “Hoy trabajamos con seis empleados, más el personal de Norum Vega, y debemos organizar todo desde la recolección de residuos hasta el mantenimiento de espacios verdes con un solo tractor”, explicó. Destacó la colaboración de vecinos y familiares como clave para cumplir con las tareas diarias y mejorar la infraestructura de la localidad.

La delegada también habló de su compromiso con la educación ambiental y la separación de residuos: “Lo importante es empezar por casa y dar el ejemplo. Cuando la gente ve que nosotros hacemos el esfuerzo, es más fácil que se sumen”.

Sobre su rol como mujer en un ámbito históricamente masculino, Candela contó su experiencia en el sector agropecuario y en la función pública. “Hoy las mujeres hemos conquistado espacios que antes eran exclusivos de los hombres, y podemos realizar las mismas tareas con igual responsabilidad”, sostuvo. Además, adelantó su participación en una charla organizada por el Banco Credicó por el Día de la Mujer, enfocada en la mujer trabajadora y su protagonismo en distintos ámbitos.

Finalmente, Sparano recordó su vínculo con la comunidad: “Siempre digo que primero empezamos por casa. Tenemos que cuidar nuestro espacio y transmitirlo a los vecinos”, concluyó, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la calidad de vida en El Provincial.