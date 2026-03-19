Bromatología de Nueve de Julio brinda recomendaciones para un consumo seguro en Pascuas

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La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio difundió una serie de recomendaciones destinadas a garantizar un consumo seguro e informado de alimentos en el marco de las próximas celebraciones de Pascuas.

Desde el área municipal se hizo hincapié en la necesidad de prestar atención al momento de adquirir productos artesanales, verificando siempre la presencia del rótulo. Este elemento permite conocer quién elaboró el producto, cuáles son sus ingredientes y brinda mayor seguridad sobre su procedencia. En muchos casos, los envases incluyen códigos QR que facilitan el acceso a información adicional sobre el origen y proceso de elaboración.

En particular, se brindaron pautas específicas para la elección del chocolate, uno de los productos más consumidos en esta época. Se aconseja optar por aquellos con color uniforme y brillante, evitando los que presenten manchas blancas o grises, que pueden indicar problemas de conservación. Asimismo, es fundamental que el aroma sea agradable y suave a cacao, descartando aquellos con olores extraños o rancios.

Finalmente, Bromatología subrayó la importancia de revisar que los envases se encuentren en buen estado, sin roturas ni humedad, y que cuenten con su correspondiente identificación. “Consumir informado también es cuidarnos”, remarcaron, apelando a la responsabilidad de los consumidores para prevenir riesgos alimentarios.