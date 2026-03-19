Alejo Fabiano: ‘La economía sigue siendo volatil y es necesario seguirla de cerca’

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En una conversación extensa y detallada, Alejo Fabiano joven ecoomista de Nueve de Julio, ofreció su visión sobre la economía argentina en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV. “El Gobierno tiene tres objetivos claros despues de las últimas elecciones: aumentar las reservas del Banco Central, generar crecimiento económico y empleo, y reducir la inflación. Pero, lamentablemente, la inflación no solo se frenó, sino que subió, y eso genera preocupación”, explicó.

El especialista resaltó que hay señales positivas que no siempre se perciben en la vida diaria. Entre ellas mencionó el plan de compra de reservas del Banco Central, que se cumple de manera sostenida, y el superávit fiscal que da margen de maniobra al Gobierno. “Argentina es hoy menos débil que antes, hay menos exposición a problemas externos y un proceso de desendeudamiento que fortalece la economía”, sostuvo.

Sin embargo, Fabiano subrayó que persisten desafíos internos que requieren atención. La inflación núcleo sigue generando inercia y las expectativas de los agentes económicos son clave. La suba de combustibles y la tasa real negativa —cuando la inflación supera la rentabilidad de los instrumentos financieros— afectan tanto al bolsillo de las familias como al funcionamiento del mercado financiero. Además, la mora en los créditos, especialmente en tarjetas de crédito, es un indicador que preocupa al especialista.

Otro punto crítico señalado por Fabiano es el empleo. “El desempleo sigue alto, la informalidad continúa y hay una parte de la población que quiere trabajar y no encuentra oportunidad. Esto es algo que el Gobierno todavía no logró destrabar”, afirmó, haciendo hincapié en que la generación de empleo y la estabilidad económica deben ir de la mano.

El especialista también criticó la mezcla de políticas del Gobierno: “Si se habla de liberalizar el mercado, hay que hacerlo coherentemente. No se puede poner topes a las paritarias y al mismo tiempo decir que se busca un mercado libre. Eso genera confusión y expectativas desalineadas”.

En relación a la inversión y los mercados, Fabiano destacó que la demanda de pesos sigue débil y que la economía argentina continúa siendo volátil. “Hay que seguir de cerca todo lo que pasa, porque hay cosas que funcionan y otras que no. La clave es entender la secuencia de las políticas y cómo impacta en el día a día de los argentinos y en el mercado”, concluyó.

Para Fabiano, el panorama económico no es un “milagro argentino” sino el reflejo de una economía pequeña, cambiante y volátil, donde la coherencia en las políticas y la confianza en el plan económico son esenciales para que los agentes puedan tomar decisiones informadas sobre empleo, consumo e inversión.