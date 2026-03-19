ABSA incorporó por primera vez maquinaria vial pesada y ahorra más de $1.100 millones

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El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, entregó este jueves al presidente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Hugo Obed, 22 equipos viales pesados que se incorporarán a la flota de la empresa provincial. Se trata de 10 minipalas, 10 retroexcavadoras y 2 autoelevadores, maquinaria que será utilizada en obras vinculadas a los servicios de agua y cloacas.

Según las autoridades, esta histórica inversión permitirá a ABSA ahorrar más de $1.113 millones al sustituir alquileres de equipos pesados, una práctica habitual hasta el momento.

“Quiero felicitar a las autoridades y a los trabajadores de ABSA por la transformación que han generado en la empresa para dar un mejor servicio a los bonaerenses. Se están llevando adelante obras como el acueducto y la planta potabilizadora, que proveerán agua potable a los municipios de Ensenada, Berisso y La Plata. Estos equipamientos y obras forman parte del esfuerzo del Gobierno provincial para mejorar las condiciones de vida de los vecinos”, destacó Bianco.

Por su parte, Hugo Obed señaló que “es un cambio de paradigma para la empresa, que ahora ejecuta obras con fuerza propia. La incorporación de esta maquinaria también generará un importante ahorro, ya que antes se contrataba a privados”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, presente en la Planta Potabilizadora de Punta Lara, enfatizó: “Quienes creemos en el Estado celebramos que ABSA cuente con su propia maquinaria y la inversión millonaria que realiza en su flota”.

Durante los últimos dos años, ABSA incorporó 141 vehículos por más de $7.000 millones, incluyendo camiones cisterna, camionetas, furgones y equipos especiales, fortaleciendo así la capacidad operativa de la empresa y optimizando la prestación de servicios en 95 localidades bonaerenses.

La ampliación de la flota y la inversión en equipamiento se enmarcan en un plan estratégico de la empresa para garantizar agua potable y cloacas de calidad, reduciendo costos operativos y reforzando la infraestructura provincial.