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Tras la lluvia de 40 mm, La Niña prioriza caminos y calles para garantizar la transitabilidad

Lo expresó el Delegado Municipal, Leandro 'Nano' Alvarez detalló los trabajos en marcha junto al municipio y obras públicas para reparar calles y caminos dañados por las precipitaciones, la importancia del cuidado de la vía durante la lluvia y las prioridades para los próximos meses ante la temporada agrícola y las limitaciones económicas

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La localidad de La Niña se encuentra trabajando intensamente en la recuperación de sus calles y caminos luego de la fuerte lluvia que dejó 40 mm en pocas horas, según informó Nano, referente local. A pesar de las dificultades técnicas y la escasez de personal debido a vacaciones y licencias médicas, la circulación principal está garantizada, mientras se realizan trabajos de reparación en varias calles del pueblo con el apoyo de maquinaria municipal y obras públicas.

Nano explicó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, que si bien se han arreglado algunas calles, aún quedan sectores pendientes debido a la rotura de máquinas y la necesidad de esperar condiciones climáticas favorables. “Vamos poco a poco tratando de solucionar todos los problemas que tenemos junto con el municipio y obras públicas”, destacó.

Uno de los problemas más graves es el tránsito de camiones durante la lluvia, que genera daños significativos en los caminos. A pesar de las normas y prohibiciones existentes, algunas empresas continúan circulando, complicando la conservación de la vía. El referente insistió en la necesidad de esperar entre 24 y 48 horas después de las precipitaciones antes de transitar con vehículos pesados. “No pedimos una cosa de otro mundo, simplemente lo justo y necesario para cuidar el camino donde va la ambulancia y el doctor todos los días”, señaló.

En cuanto a la planificación futura, Nano indicó que los proyectos en carpeta están actualmente centrados en los caminos y calles, dada la proximidad del invierno, la temporada de lluvias y la crisis económica que limita los recursos disponibles. Otros proyectos, como el desarrollo del tema miel, permanecen suspendidos sin avances recientes.

La comunicación con la comunidad y la cooperación entre vecinos, municipio y empresas son factores clave para mantener la infraestructura y garantizar la seguridad y transitabilidad. Según Nano, el trabajo coordinado permite preparar la localidad para situaciones extremas y responder a emergencias médicas y necesidades agrícolas.

Finalmente, el referente hizo un llamado a la solidaridad y la empatía: “Es un tema de respeto y responsabilidad comunitaria. Cuidar los caminos es cuidar la vida de quienes transitan por ellos todos los días”.

 

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