Revelan identidades de los desaparecidos hallados en La Perla en Córdoba: dos eran bonaerenses

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

A cinco décadas del inicio de la última dictadura militar en Argentina, la Justicia anunció este miércoles los nombres de 11 de las 12 personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron hallados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. La identidad de una víctima no fue divulgada a pedido de su familia.

Los restos fueron encontrados en diciembre pasado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro del terreno ubicado en Malagueño, donde actualmente funciona la Reserva Natural Militar La Calera. La Perla fue uno de los centros clandestinos más grandes del interior del país.

El anuncio estuvo a cargo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó las nuevas excavaciones a pedido de familiares querellantes en el marco de una causa por “enterramientos clandestinos”. Las labores, que abarcaron cuatro hectáreas, contaron con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Perfecto. Te armo la noticia con todos los nombres y detalles de cada víctima dentro del desarrollo:

Entre los nombres revelados figuran:

Ramiro Sergio Bustillo Rubio , nacido en San Rafael, Mendoza. Tenía 27 años, estaba casado y era obrero y estudiante de ingeniería y dibujo técnico. Secuestrado el 18 de octubre de 1977.

, nacido en San Rafael, Mendoza. Tenía 27 años, estaba casado y era obrero y estudiante de ingeniería y dibujo técnico. Secuestrado el 18 de octubre de 1977. José Nicolás Brizuela , nacido en Dean Funes, Córdoba. Tenía 50 años, abogado y trabajador obrero. Secuestrado el 25 de octubre de 1977.

, nacido en Dean Funes, Córdoba. Tenía 50 años, abogado y trabajador obrero. Secuestrado el 25 de octubre de 1977. Alejandro Jorge Monjeau López , de Mar del Plata, estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Tenía 21 años. Secuestrado el 14 de marzo de 1977 en Córdoba.

, de Mar del Plata, estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Tenía 21 años. Secuestrado el 14 de marzo de 1977 en Córdoba. Carlos Dambra Villares , de Alta Gracia, Córdoba, soltero y profesor de educación física. Tenía 23 años. Secuestrado el 20 de noviembre de 1976.

, de Alta Gracia, Córdoba, soltero y profesor de educación física. Tenía 23 años. Secuestrado el 20 de noviembre de 1976. Raúl Oscar Ceballos Cantón , cordobés, de 23 años. Secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira.

, cordobés, de 23 años. Secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira. Mario Alberto Nívoli , de Ucacha, Córdoba, ingeniero químico, casado y con dos hijos. Tenía 28 años. Secuestrado el 14 de febrero de 1977.

, de Ucacha, Córdoba, ingeniero químico, casado y con dos hijos. Tenía 28 años. Secuestrado el 14 de febrero de 1977. Adriana y Cecilia Carranza , mellizas de 18 años, estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Educación. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en Córdoba. El EAAF no pudo determinar cuál de las dos corresponde a los restos hallados.

, mellizas de 18 años, estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Educación. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en Córdoba. El EAAF no pudo determinar cuál de las dos corresponde a los restos hallados. Elza Mónica O’Kelly Pardo , de Alto Alberdi, Córdoba, estudiante de arquitectura de 18 años. Secuestrada el 21 de abril de 1976.

, de Alto Alberdi, Córdoba, estudiante de arquitectura de 18 años. Secuestrada el 21 de abril de 1976. Oscar Omar Reyes , de Banfield, obrero metalúrgico, casado y padre de cinco hijos. Tenía 45 años. Secuestrado el 18 de octubre de 1977 en Córdoba.

, de Banfield, obrero metalúrgico, casado y padre de cinco hijos. Tenía 45 años. Secuestrado el 18 de octubre de 1977 en Córdoba. Eduardo Jorge Valverde Suárez , de Mendoza, casado y padre de dos hijos, de 36 años. Secuestrado el 24 de marzo de 1976.

, de Mendoza, casado y padre de dos hijos, de 36 años. Secuestrado el 24 de marzo de 1976. Sergio Julio Tissera, de La Para, Córdoba, trabajador aeronáutico, casado y padre de dos hijos, de 32 años. Secuestrado el 21 de abril de 1976.

“Ya no somos hijos de desaparecidos. Eso implica que salen de esa palabra espantosa que inventaron ellos para nombrar lo innombrable”, expresó emocionada Elena Bustillo, hija de Ramiro Sergio Bustillo.

La identificación permitirá a las familias finalmente realizar el duelo y mantener viva la memoria de las víctimas de la dictadura. Entre las víctimas hay dos bonaerenses: Alejandro Monjeau, de Mar del Plata, y Oscar Reyes, de Banfield.

Entre las víctimas hay dos bonaerenses: Alejandro Jorge Monjeau, de Mar del Plata, estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, y Oscar Omar Reyes, de Banfield, obrero metalúrgico y padre de cinco hijos.

Los secuestros ocurrieron entre 1976 y 1977, y las víctimas tenían entre 18 y 50 años. Muchos de ellos fueron vistos por testigos en La Perla y en otros centros clandestinos de la región. La identificación permitirá a las familias finalmente realizar el duelo y mantener viva la memoria de las víctimas de la dictadura.