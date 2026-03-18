Nueve de Julio se suma al programa provincial “Decisión Niñez”

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La Municipalidad de Nueve de Julio anunció su adhesión al programa provincial Decisión Niñez, una iniciativa del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que busca promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la construcción de propuestas que impacten positivamente en sus barrios y localidades.

Destinado a jóvenes de entre 8 y 17 años, el programa permite presentar proyectos colectivos orientados a mejorar la vida comunitaria, con la guía de una persona adulta y el respaldo de financiamiento provincial para su concreción. La iniciativa apunta a que las voces de la niñez y la adolescencia tengan un rol directo en la definición de políticas públicas.

Desde el municipio, se invita a quienes quieran participar a acercar sus propuestas, las cuales deberán tener un impacto comunitario y estar pensadas para beneficiar a otros chicos y chicas del distrito. Las inscripciones se encuentran abiertas y los proyectos pueden presentarse en la sede del Programa Envión, ubicada en calle French 656. También se pueden realizar consultas al teléfono 610036 o inscribirse directamente a través del siguiente enlace: [INSCRIBITE ACÁ].

El proceso de Decisión Niñez contempla distintas etapas, que incluyen la presentación, selección y posterior implementación de las propuestas elegidas, permitiendo que los propios jóvenes participen activamente en cada paso del desarrollo de sus ideas. De esta manera, Nueve de Julio se suma a un modelo de gestión inclusivo y participativo, donde la creatividad y el compromiso de la juventud se transforman en acciones concretas para la comunidad.

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