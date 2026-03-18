Nacho Palacios impulsa un Nueve de Julio más ordenado y consciente del medio ambiente

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Durante un dialogo en ‘Despertate’, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Ignacio ‘Nacho’ Palacios profundizó sobre la problemática de la gestión de residuos y la importancia de generar hábitos sostenibles entre los vecinos. Según afirmó, “no alcanza con campañas puntuales; el esfuerzo debe ser constante y acompañado por el Estado para que tenga verdadero impacto”. El concejal señaló que las experiencias de campañas anteriores mostraron que los comportamientos ciudadanos tienden a relajarse si no hay un seguimiento permanente.

Conciencia ambiental: un hábito que debe sostenerse

Durante su participación en los programas locales, Ignacio “Nacho” Palacios aseguró que realiza la separación de residuos en su hogar, aunque reconoció que no siempre es un proceso perfecto. “No basta con separar una vez; hay que sostenerlo en el tiempo y acompañarlo desde el Estado, con educación y controles”, afirmó.

El concejal recordó campañas anteriores, cuando el gobierno de Batistella impulsó la separación domiciliaria de residuos y destacó que la conducta de los vecinos tiende a relajarse si no se mantiene un seguimiento constante. “La política ambiental debe ser proactiva, no reaccionar solo ante los problemas”, agregó, en referencia a la reciente gestión del basural local.

Ordenamiento urbano y desarrollo estratégico

Palacios destacó la necesidad de proyectar un crecimiento urbano ordenado para que los servicios públicos puedan responder a la demanda. Mencionó la importancia de consolidar la terminal de colectivos, pavimentar accesos clave y planificar zonas de transferencia de residuos. “Es fundamental pensar la ciudad con criterios de cercanía y eficiencia, como se hace en ciudades europeas de tamaño similar”, señaló.

Además, subrayó que la planificación urbana debe trascender los cambios de gestión. “No podemos ir haciendo al andar. La ciudad necesita políticas claras y sostenibles que guíen el desarrollo de barrios y lotes, y aseguren la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.

Concejo Deliberante: diálogo y consenso

En su análisis del funcionamiento del Concejo Deliberante, Palacios criticó la falta de convocatorias del oficialismo y destacó la necesidad de mantener un diálogo constante entre los bloques. “Nuestro rol no es obstruir; buscamos soluciones concretas para los vecinos y que las ordenanzas tengan impacto real”, explicó.

Reconoció que la división interna del peronismo puede generar oportunidades para el consenso: “Hoy, más que nunca, aprobar proyectos requiere diálogo y acuerdos entre todos. Eso fortalece la democracia local y obliga a pensar en soluciones reales”.

Mirada proactiva ante los desafíos locales

El concejal enfatizó la importancia de anticiparse a los problemas de la ciudad. Como ejemplo, citó la gestión del basural y la necesidad de trasladarlo y controlarlo correctamente. “La política debe prevenir y desarrollar soluciones, no solo reaccionar cuando el problema ya es visible. Así es como podemos mejorar Nueve de Julio para todos los vecinos”, concluyó.