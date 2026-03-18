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Nace el Movimiento Justicialista Nuevejuliense con la mirada puesta en un Nueve de Julio renovado

Para encabezar una jornada de trabajo en su lanzamiento llega el Ministro Gabriel Katopodis quien coordinará las ideas de vecinos, referentes locales y funcionarios provinciales, se lanzó un espacio político que busca fortalecer la gestión municipal mediante comisiones temáticas abiertas a la comunidad, enfocándose en políticas sostenibles y soluciones concretas para los problemas de la ciudad y el distrito.

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El Movimiento Justicialista Nuevjuliense se presentará este sábado 21 de marzo en la sede del Club El Fortín, marcando el inicio de un proyecto político que pretende trabajar directamente con los vecinos para construir propuestas sólidas para el futuro de Nueve de Julio. La iniciativa surgió a partir de la interna del Partido Justicialista distrital, donde una lista encabaesada por Cristian Martín fue finalmente bajada, lo que no impidió que ambos referentes decidieran continuar con su proyecto y sumar a la comunidad, expresó en Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Gabriel Castiglione.

Durante el programa radial Gabriel Castiglione y Mercedes Saavedra, explicaron que la dinámica del movimiento estará basada en comisiones temáticas, que permitirán a los vecinos y referentes debatir y generar propuestas en áreas prioritarias como urbanismo, medio ambiente, vivienda y desarrollo cultural. “La idea es escuchar al vecino y transformar esas ideas en proyectos concretos que puedan ser presentados y gestionados ante el municipio”, explicó Castiglioni.

La jornada contará con la presencia de funcionarios provinciales y legisladores, entre ellos Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, y Germán Lago, senador y ex-intendente de Alberti, quienes acompañarán y asesorarán en la elaboración de propuestas de gestión. Según Castiglioni, esta articulación busca construir políticas de estado que trasciendan los cambios de gobierno, garantizando la continuidad de los proyectos a largo plazo.

Mercedes Saavedra, referente del área cultural y docente, destacó la importancia de dar visibilidad a sectores históricamente olvidados: “Queremos generar oportunidades para los profesionales y artistas locales que hoy no tienen espacios ni empleo, y trabajar en soluciones que impliquen poco recurso pero gran creatividad”, sostuvo.

Entre los temas prioritarios, se destacó la necesidad de abordar problemáticas ambientales como la gestión de basurales y reciclaje, así como la planificación hidráulica para prevenir inundaciones, tomando como ejemplo la reciente sanción a un vecino que abrió un canal clandestino que afectó a toda la comunidad.

El Movimiento Justicialista Nuevejuliense invita a todos los vecinos interesados a participar, asegurando un espacio abierto y participativo donde las decisiones se tomen desde la base hacia arriba. La meta es proyectar un Nueve de Julio distinto hacia 2027, con políticas municipales sólidas, sostenibles y con la participación activa de la comunidad.

Mercedes Saavedra- Gabriel Castiglione- Movimiento Justicialista Nuevejuliense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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