Jorge Gaute lidera la imagen positiva de intendentes en la Cuarta Sección Electoral bonaerense, según CB Global Data

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La consultora CB Global Data difundió su último informe sobre la imagen de los intendentes de la Cuarta Sección Electoral bonaerense, correspondiente a marzo de 2026. El estudio, realizado entre el 11 y el 16 de marzo sobre una muestra de 668 casos, revela quiénes son los jefes comunales mejor y peor valorados por los ciudadanos.

Según los resultados, los intendentes con mejor percepción son Jorge Gaute (Alberti), con un diferencial positivo de +21 puntos; Darío Golía (Chacabuco), con +19,9; y Juan Alberto Martínez (Rivadavia), con +18,7. Por el contrario, los posicionados bajos son Pablo Javier Zurro (Pehuajó), con -10,4; María José Gentile (Nueve de Julio), con -9,8; y Juan Fiorini (Junín), con -7,3.

El informe también destaca casos particulares, como el de Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), quien presenta más imagen negativa (17,7%) que positiva (13,6%), con un diferencial de -4,1 puntos. Además, su figura es poco conocida: el 68,7% de los encuestados respondió “No sabe/No conoce”.

Por su parte, el intendente con mayor nivel de desconocimiento general en la sección es Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), con un 81,6% de respuestas en ese sentido.

El estudio refleja las percepciones ciudadanas sobre los liderazgos locales y evidencia un marcado contraste entre quienes logran instalar una imagen positiva y aquellos que aún enfrentan altos niveles de desconocimiento o rechazo en sus municipios.