Javier Sánchez Wrba: “Queremos que los jóvenes tengan conocimiento práctico para potenciar el sector productivo”

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El diputado nacional Javier Sánchez Wrba, en diálogo con Gustavo Tinetti en el ciclo Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, explicó los alcances de la iniciativa que busca integrar la agrotecnología en la educación secundaria de todo el país.

La propuesta surge de trabajos realizados en el Congreso CREA y en colaboración con la Fundación Flor y la Fundación Barbechando, donde se identificó una brecha entre el sistema educativo y las necesidades del sector agroindustrial. Según Sánchez Wrba, “hoy existe un desconocimiento generalizado sobre las oportunidades que ofrece el campo, que van desde la biotecnología y la agricultura de precisión hasta la gestión de datos y maquinaria inteligente”.

El proyecto prevé que el contenido ACTECH —aplicación de tecnología al mundo productivo agroindustrial— se incorpore de manera transversal e interdisciplinaria en los distintos planes de estudio secundarios, abarcando la producción primaria, el agregado de valor en la industria y la logística de comercialización. La implementación estará a cargo de cada provincia a través del Consejo Federal de Educación, con asistencia del CONETIP, para asegurar que el conocimiento práctico se adapte a la realidad productiva local.

Sánchez Wrba destacó que la iniciativa tiene un doble objetivo: preparar a los jóvenes para futuras oportunidades laborales en sus regiones y fortalecer el arraigo rural, evitando que los estudiantes deban migrar para formarse. Además, señaló que la propuesta cuenta con el apoyo de legisladores de su bloque y de otros espacios políticos, y que ya fue girada a las comisiones de Educación y Presupuesto del Congreso.

“Es fundamental que los jóvenes conozcan el funcionamiento del sector agroindustrial, que representa seis de cada diez dólares de exportaciones argentinas. Queremos cerrar la brecha entre educación, producción e innovación y generar un ecosistema de agrotecnología que potencie el desarrollo del país”, concluyó el legislador.

Tambien se refirió el legislador a temas parlamentarios de vigente actualidad.

El diputado nacional Javier Sánchez Wrba recordó que el año pasado se constituyó una comisión investigadora sobre el caso Libra, la cual presentó un informe final en diciembre. Aunque algunos sectores buscan reabrir la investigación, el diputado afirmó que “la justicia debe avanzar; la comisión ya se expidió y esperamos novedades en los próximos días”.

Ley de Glaciares

El Congreso trabaja actualmente en audiencias públicas para tratar la ley de glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. La normativa permitirá a las provincias evaluar caso por caso los proyectos de explotación minera, protegiendo los glaciares y las zonas hídricas relevantes, mientras facilita el desarrollo de proyectos mineros estratégicos para el país.

Desarrollo minero y energético

El diputado destacó que Argentina actualmente exporta significativamente menos que Chile, a pesar de compartir la misma cordillera, y consideró que la explotación responsable de recursos minerales como cobre y litio podría potenciar la economía nacional. Además, resaltó que los sectores minero y energético son complementarios al agroindustrial, que representa el 60% de las exportaciones del país, y tienen un enorme potencial para impulsar el desarrollo productivo.