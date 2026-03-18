Gloria Tapia reconstruyó momentos de Nueve de Julio a 50 años del Golpe Cívico-Militar de 1976

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En el marco del ciclo Modo Historia, que se emite todos los miércoles a las 9:30 por Despertate (Cadena Nueve), Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la investigadora y docente Gloria Tapia recordó una investigación realizada a 30 años del Golpe Cívico-Militar del 24 de marzo de 1976 junto a un análisis sobre la historia de la localidad de 12 de Octubre. Su exposición combinó investigaciones de archivo, entrevistas y relatos familiares, ofreciendo una mirada profunda sobre la represión, la resistencia y la memoria comunitaria.

Tapia explicó que, aunque la percepción general en la ciudad de 9 de Julio era que “acá no pasaba nada”, la realidad era mucho más compleja. Documentos municipales y testimonios de exfuncionarios y policías revelan que existía un entramado de control: órdenes de delación a vecinos y seguimiento sobre medios de comunicación locales, como la radio DLT33, que era observada y regulada, especialmente en su contenido musical y cultural.

Entre los casos más significativos, Tapia mencionó a Moncalvillo, un joven de la localidad de Facundo Quiroga que ya vivía en La Plata con su familia, cuya desaparición no figura en los registros oficiales del distrito. Su familia lo buscó desesperadamente, y aunque algunos intentos de rescate resultaron exitosos, su historia permanece al margen de los homenajes locales. Por el contrario, las tres mujeres que suelen recordarse en actos conmemorativos no fueron desaparecidas en 9 de Julio, sino en otras ciudades donde estudiaban o residían, como La Plata y Buenos Aires, lo que subraya el alcance de la represión más allá de los límites del distrito.

Tapia también destacó cómo la comunidad local vivió la dictadura: mientras sectores de la sociedad apoyaban la intervención militar por la supuesta restauración del orden, otros intentaban proteger la institucionalidad y cuidar a los perseguidos en silencio, debido al miedo a represalias. Historias de familiares que lograron recuperar a sus seres queridos, o casos de “desapariciones circunstanciales” como el de Ticera, ilustran la complejidad y el riesgo de aquellos años.

El control se extendía a la vigilancia de la actividad cultural: la música, el teatro y la educación eran monitoreadas, y algunos medios transgresores eran objeto de llamados de atención por parte de las autoridades, aunque no siempre cerrados. Según Tapia, la censura más estricta recaía sobre lo que podía “contaminar” a la juventud y las expresiones culturales de crítica social.

Además de la historia de la dictadura, Tapia contextualizó el desarrollo del partido a través de la historia de 12 de Octubre, una localidad fundada a principios del siglo XX como parte de un entramado de colonias agrícolas que marcaron el desarrollo rural bonaerense. La población, compuesta por inmigrantes de diversas nacionalidades, se consolidó en torno a la Escuela Nº 22, fundada en 1916, que fue mucho más que un centro educativo: se convirtió en el motor cultural y social del pueblo. Las maestras no solo enseñaban, sino que organizaban actividades de teatro, folklore, catecismo y agricultura, y vivían en la escuela, demostrando un compromiso total con la comunidad.

El desarrollo del pueblo estuvo ligado a la infraestructura y el transporte. Los caminos, en su mayoría sin asfaltar, y el cierre gradual del ferrocarril desde 1961 provocaron aislamiento, limitando oportunidades y contribuyendo a la emigración. Sin embargo, la resiliencia de la comunidad permitió mantener viva la cultura y la identidad, a través de festividades como la fiesta de la empanada y la producción de corderos, que conservan las tradiciones rurales y refuerzan el sentido de pertenencia.

Hoy, aunque la población de 12 de Octubre ronda los 300 habitantes, la localidad busca reconstruir su identidad mediante la educación y la tecnología. La escuela ofrece herramientas modernas como computación e internet, siendo el principal punto de conectividad digital, mientras que la comunidad continúa promoviendo la cultura y la cohesión social.

Asimismo, la historia de 12 de Octubre muestra que la resiliencia de los pueblos pequeños no depende únicamente de su tamaño, sino del compromiso de sus habitantes con la educación, la cultura y la preservación de la memoria. Tapia concluye que recordar es también un acto de esperanza: “Aunque hayamos vivido momentos de miedo y represión, las comunidades que preservan su historia tienen la fuerza para proyectar un futuro distinto”.

El pueblo nació en torno a la escuela y a las colonias agrícolas, recibiendo familias inmigrantes de diversas nacionalidades, sin distinción étnica, un verdadero crisol de razas donde lo importante era la educación y la labor comunitaria. A principios del siglo XX, 12 de Octubre contaba con cerca de 2.000 habitantes, un número significativo para la época. Sin embargo, la migración hacia las ciudades y el cierre de servicios básicos han reducido la población a menos de 400 personas hoy.

La escuela, eje de la comunidad

La Escuela Nº 22, fundada en 1916 para niñas, se convirtió en el corazón del pueblo. Más que un espacio de aprendizaje formal, la escuela era el motor cultural de la localidad. Las maestras, además de enseñar, organizaban teatro vocacional, folklore y actividades agrícolas con los alumnos. También se encargaban de impartir catecismo hasta la construcción de la capilla. Vivían en la escuela, combinando roles de docentes, preceptoras, cocineras y cuidadoras, demostrando un compromiso total con la educación y la comunidad.

En la década de 1920, el edificio propio se inauguró y con el tiempo se amplió, incorporando espacios para la enseñanza práctica y el esparcimiento. Hoy, a pesar de la baja matrícula, ofrece educación integral, incluyendo computación, música, plástica, educación física e internet, siendo el único punto de conectividad digital en la localidad.

Infraestructura y transporte

Uno de los mayores desafíos históricos de 12 de Octubre ha sido el acceso al pueblo. Los 9 km de camino han requerido múltiples inversiones, pero aún permanecen parcialmente sin asfaltar, lo que limita la movilidad y ha contribuido a la emigración de la población.

El ferrocarril fue otro eje vital: facilitaba el transporte de alumnos y docentes e impulsaba la economía local. Las maestras llegaban a clase incluso en condiciones adversas, usando desde trenes hasta “zorritas” (vehículos livianos) en tiempos de inundaciones. Sin embargo, desde 1961, el cierre gradual de las estaciones provocó un golpe al desarrollo de la localidad, generando aislamiento y limitando oportunidades.

Cultura y tradiciones

12 de Octubre ha mantenido viva su identidad a través de la producción de corderos y festividades locales, como la fiesta de la empanada, surgida desde la escuela y la comunidad. Estas celebraciones no solo rescatan la tradición gastronómica, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y la memoria histórica del pueblo.

Desafíos y futuro

La localidad enfrenta retos contemporáneos: infraestructura limitada, conectividad escasa y disminución de población. Sin embargo, la escuela y la comunidad siguen siendo motores de desarrollo. Los proyectos tecnológicos, como la intranet provincial, permiten que los niños y jóvenes tengan acceso a herramientas modernas, mientras que el resurgimiento del interés por la vida rural abre nuevas oportunidades para la producción agrícola y la cultura local.

En definitiva, 12 de Octubre es un ejemplo de la resiliencia de la ruralidad argentina, donde la educación, la tradición y la innovación tecnológica se combinan para mantener viva la esperanza en un pequeño pueblo que supo ser mucho más numeroso y que hoy busca reconstruir su identidad y su futuro.