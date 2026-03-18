Espacio integral de talleres para personas con discapacidad

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Desde el miércoles 25, las personas con discapacidad mayores de 18 años podrán participar en el “Espacio Integral de Talleres”, un programa pensado para generar encuentros, estimular habilidades y fomentar la integración social.

El proyecto ofrece actividades variadas que abarcan dimensiones afectivas, cognitivas, sociales y recreativas, incluyendo talleres de emociones, ludoteca, autonomía, estimulación cognitiva y literatura. Cada propuesta busca aportar herramientas útiles para la vida diaria y fortalecer la participación activa en la comunidad.

Los talleres se llevarán a cabo en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 9 a 12 horas. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-458788.