Bloque Radical reclama para que haya mantenimiento en caminos rurales y canales

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Concejales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto para que el Departamento Ejecutivo Municipal, la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica expliquen sobre el deterioro de los caminos rurales y la falta de mantenimiento del sistema de canalización en el distrito.

La iniciativa surge en un contexto de preocupación, luego de la emergencia por las inundaciones de 2025 y ante los pronósticos de nuevas lluvias. Según los concejales, los meses de verano no se habrían aprovechado para realizar obras clave, dejando a productores y vecinos en una situación de alta vulnerabilidad frente al desborde del Río Quinto, que impacta directamente en la región.

El proyecto advierte sobre la parálisis de obras fundamentales, la falta de avances en la regularización de canales y la ausencia de un plan concreto de trabajo para 2026, pese a que el Ejecutivo había anunciado su implementación.

“El estado de los caminos rurales es crítico y afecta directamente la producción, la educación y el acceso a la salud. No se puede seguir improvisando. Desde este bloque hemos presentado varios proyectos sobre este tema; incluso antes de las inundaciones advertimos sobre canales sin mantenimiento. La inacción en estos meses, con fenómenos meteorológicos pronosticados, puede traer inconvenientes nuevamente”, expresaron desde la UCR.

Entre los pedidos del proyecto se incluyen informes detallados sobre obras realizadas, recursos utilizados y planificación de futuras intervenciones. Además, los concejales solicitan la convocatoria urgente a la Mesa Agropecuaria para implementar un plan de emergencia antes del inicio de la cosecha.

Desde la UCR remarcaron que la falta de gestión y previsión pone en riesgo a todo el sector productivo del partido y exigieron respuestas inmediatas del Ejecutivo municipal y los organismos responsables del mantenimiento hídrico y vial.