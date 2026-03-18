Alerta por despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional

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El Gobierno de Javier Milei amenaza por estas horas con avanzar con despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional.

Según denuncian trabajadores del organismo encargado de seguir e informar sobre las condiciones climáticas, una reducción significaría el fin de muchas de las tareas que actualmente realizan y que son vitales para garantizar la información climática a la población.

En declaraciones radiales, Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que afectar al SMN es afectar toda a la soberanía.

“Por el momento es una amenaza de despidos masivos. La cantidad de trabajos está muy por debajo de la planta óptima. Y cualquier despido hace que el servicio no pueda llevarse a cabo. Es muy preocupante”, señaló.

Además, dijo que “piensan hacerlo masivo”. “Está alineado con la decisión de liquidar el Estado que conocemos, liquidar la soberanía, todo”, enfatizó.

“Córdoba va a ser uno de los lugares más atacados. Córdoba, que es la cuna de la meteorología en América del Sur”.

Por eso, para la delegada de ATE, es importante que las provincias se pongan de manera explícita en contra del ajuste en el organismo.

“Habría que preguntarle a Milei cómo lo reemplazarían. Hoy por hoy, no existe un servicio meteorológico que no esté manejado por el Estado”, afirmó.

Tras lo que dijo: “Estás hablando de las crisis de las pymes, pero estamos en toda la cadena de producción del país. No piensan. Parten de la total ignorancia”.

“Sólo quieren destruir el Estado nacional. Y no se puede modernizar un Estado sin humanos dentro. Mucho se habla de la revolución industrial, pero no se puede hacer de un día para el otro”, afirmó Romano

Luego, finalizó pidiendo la reacción de la dirigencia: “Ya sabemos cómo trabaja cada provincia, pero esto va a atacar a cada provincia, a su producción y soberanía”.