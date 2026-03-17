Renovación de la casa de la música: Un nuevo espacio para la cultura en Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln ha iniciado la obra de puesta en valor de la “Casa de la Música”, un edificio ubicado en la intersección de las calles Pellegrini y Saavedra. La primera etapa de la obra cuenta con una inversión de $82 millones y busca refuncionalizar el edificio existente, incorporando seis aulas para diferentes actividades musicales. El proyecto, que se ejecutará en distintas etapas, prevé la creación de nuevos espacios para actividades musicales, educativas y culturales, incluyendo un salón auditorio. La intervención abarca 315 m² cubiertos y 25 m² semicubiertos, y ha sido diseñada con criterios de accesibilidad e inclusión. Actualmente, se están realizando trabajos de obra gruesa, y se espera avanzar con cerramientos, instalaciones y terminaciones en las próximas etapas. Una vez finalizada, “La Casa de la Música” albergará la Orquesta Escuela de Lincoln, la Banda Municipal y talleres culturales, consolidándose como un espacio de formación, encuentro y desarrollo artístico para la comunidad.