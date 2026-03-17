Ramiro Egüen: “Se oponen a todo sin pensar en la gente”, denuncia el Intendente de 25 de Mayo sobre Libertad Avanza y La Cámpora

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El intendente de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen, denunció esta mañana en diálogo en el programa ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Viison Plus TV que sectores de La Cámpora y Libertad Avanza han llevado adelante maniobras políticas que buscan desestabilizar su gestión municipal, desde “un pacto político desestabilizador que no le sirve a la comunidad”.

“Siempre digo que todas las apetencias políticas son válidas. Los que abrazamos la política con verdadera vocación de transformar buscamos ocupar lugares de decisión, tanto en el Concejo Deliberante como en mi sillón de intendente. Pero hay apetencias que van más allá de la búsqueda democrática e institucional del poder. Algunos comienzan a hacer alianzas bajo la mesa, acuerdos que van en contra de la voluntad de la gente”, afirmó.

Según Egüen, estas alianzas se reflejan en maniobras que buscan desestabilizar la gestión municipal: “Se evidencia un pacto político entre Libertad Avanza y el quinerismo. Es algo rancio, desestabilizador y que no le sirve a nadie. Oponerse por oponerse no trae proyectos ni propuestas superadoras, solo pone palos en la rueda del ejecutivo. Y oponerse al ejecutivo es oponerse a la gente, porque este gobierno es el instrumento del consenso social de la comunidad que me eligió como intendente”.

El intendente relató un caso reciente que ejemplifica estas tensiones: “En el fin de 2024, cuatro decretos necesarios para el cierre contable no se pudieron cargar a tiempo por el sistema. A pesar de tenerlos rubricados y listos, Libertad Avanza y el quinerismo quisieron iniciar una comisión investigadora por esos tres decretos. No tenían los dos tercios necesarios, así que modificaron el reglamento interno para aprobarla por mayoría simple. Tuvimos que recurrir a la justicia, que nos dio la razón, pero esto evidencia cómo buscan desgastar la gestión con recursos y tiempo, sin beneficio para la comunidad”.

Egüen también repasó los logros de su administración y los cambios estructurales que implementó: “Al asumir, tuvimos que tomar decisiones dolorosas. Despedimos a 350 personas, achicamos 80 cargos de funcionarios y jerarquizamos al empleado municipal de carrera. Hoy tenemos 35 funcionarios para administrar ocho localidades, hospitales, CAPS y unidades sanitarias. Esto nos permitió aumentar el salario básico un 265%, garantizar jubilaciones y pagar sueldos, aguinaldos y bonos en tiempo y forma”.

El intendente detalló la inversión en infraestructura: “Compramos toda la maquinaria que hacía falta: 18 camionetas, seis camiones, barredoras, compactadores, motoniveladoras, retro-palas y tractores. Esto nos permitió afrontar inundaciones, mantener conectividad en los pueblos y garantizar que servicios esenciales funcionen sin depender de ayudas externas”.

Respecto a la relación con gobiernos provinciales y nacionales, Egüen fue crítico: “Trabajamos solos, sin pedir adelantos de coparticipación ni créditos. Hay funcionarios que ocupan cargos en la provincia y operan en contra de los intereses de 25 de Mayo. Incluso nos niegan gestiones gratuitas que permitirían intervenir predios ferroviarios peligrosos para la comunidad. Todo esto lo hacemos con esfuerzo propio y planificación”.

Sobre su modelo político, el intendente aseguró: “No se trata de política partidaria, sino de trabajar por la gente. Implementamos un modelo vecinalista, cercano a los vecinos, que prioriza sus demandas. La gente lo ve y nos lo reconoce en las urnas. No trabajamos solo en años electorales: trabajamos todos los días con la misma planificación, orden fiscal y transparencia”.

Finalmente, Egüen recalcó el impacto de las maniobras políticas en la comunidad: “Se oponen a todo sin pensar en la gente. Nosotros seguimos gestionando con orden financiero, transparencia y vocación de servicio, para dejar la ciudad mejor de lo que la encontramos. Esa es la verdadera política, más allá de intereses partidarios o acuerdos bajo la mesa. La comunidad lo reconoce y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante”.