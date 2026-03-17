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Nueve de Julio conmemorará el 50° aniversario del golpe de Estado con un acto oficial

El acto que recordará el hecho institucinal y rendirá homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado será el 24 a las 10 en plaza Italia.

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Nueve de Julio se prepara para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El acto se llevará a cabo el martes 24 de marzo a partir de las 10 horas en Plaza Italia, con la participación de autoridades, instituciones, organizaciones y vecinos. La ceremonia recordará aquella jornada en la que se interrumpió el orden democrático y comenzó la última dictadura cívico-militar, marcada por represión ilegal, censura y desaparición forzada de miles de personas.

A cinco décadas de aquel quiebre institucional, la conmemoración refuerza el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, pilares fundamentales de la vida democrática. En caso de condiciones climáticas adversas, el acto se trasladará al Pasillo de la Memoria del Palacio Municipal, garantizando que la reflexión y el homenaje a los derechos humanos se mantengan intactactos.

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