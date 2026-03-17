Nueva modalidad de cursado para la diplomatura en políticas públicas agropecuarias

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La diplomatura en políticas públicas Agropecuarias, impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Fundación CRA y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), incorpora una nueva modalidad de cursado asincrónica para su edición 2026. Esta innovación busca ampliar el acceso a la formación y brindar mayor flexibilidad a los participantes, permitiendo que los estudiantes puedan organizar su cursada a su propio ritmo y acceder a las clases y contenidos en cualquier momento y lugar. La diplomatura mantiene su nivel de calidad académica y enfoque en el análisis, diseño e implementación de políticas públicas vinculadas al agro, sector estratégico para el desarrollo económico y social del país. La iniciativa conjunta de CRA, Fundación CRA y la UCA busca formar dirigentes y profesionales comprometidos con el futuro del sector agropecuario y el desarrollo federal de la Argentina.