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Lucía Rebollini asumió como directora de la escuela de artes y oficios de Dudignac

La institución municipal renueva su conducción y apuesta a fortalecer la formación artística y la inclusión comunitaria en el inicio del ciclo lectivo 2026.

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La Municipalidad de Nueve de Julio oficializó ayer la designación de Lucía Rebollini como nueva directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Elvira Pico Peláez” de Dudignac, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo 2026.

La institución, dependiente de la Dirección de Educación Municipal, renueva así su conducción con el objetivo de fortalecer su propuesta educativa y consolidarse como un espacio clave de educación no formal, gratuito y abierto a toda la comunidad.

En esta nueva etapa, se mantiene la continuidad de la profesora de telar Nilda Corbeta, quien cuenta con 38 años de trayectoria en la escuela y constituye un pilar fundamental en la formación de numerosas generaciones de alumnos.

La Escuela Municipal de Artes y Oficios de Dudignac ofrece capacitación en diversas disciplinas, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la inclusión. Su propuesta educativa fomenta la participación activa y el crecimiento personal de quienes forman parte de esta institución, reafirmando su rol como un espacio de encuentro y formación cultural para toda la comunidad.

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