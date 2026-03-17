Licencias de conducir: Daniela Caresano detalla requisitos, turnos y novedades para mayores y jóvenes

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La Oficina de Licencias de Conducir continúa con la atención a la demanda creciente de trámites, tanto para jóvenes que buscan su primer carné como para adultos mayores que deben renovar anualmente. Daniela Caresano, titular del área, explicó en diálogo con Despertate todos los requisitos y procedimientos vigentes.

Los jóvenes de 16 años pueden obtener la licencia para motocicletas de hasta 50 cc, mientras que los de 17 años pueden manejar motos de hasta 150 cc y vehículos de cuatro ruedas. En todos los casos, se requiere la declaración jurada de los padres, disponible tanto en la oficina como en la página oficial del municipio.

Para los mayores de 71 años, la renovación es anual e incluye certificados médicos y exámenes de salud, incluida la evaluación mental. Caresano recomendó solicitar turnos con al menos 45 días de anticipación para evitar inconvenientes.

En cuanto a licencias profesionales e interjurisdiccionales, la funcionaria recordó que la licencia emitida en la provincia tiene vigencia nacional y reemplaza los antiguos documentos del INTI, aunque la provincia no se adhirió a algunos cambios recientes.

La oficina también mantiene activo el control de vista, exámenes prácticos en el autódromo municipal y cursos de capacitación, tanto para adolescentes como para adultos mayores. Las charlas para mayores de 71 se retomarán el 15 de abril y se dictarán en el autódromo, ofreciendo un repaso de seguridad vial y resolución de dudas en un ambiente más relajado.

Los turnos pueden solicitarse por teléfono (610-040), correo electrónico ([email protected]) o de manera presencial en la Galería Italiana, local 12. Caresano enfatizó la importancia de mantener los documentos actualizados, especialmente tras cambios en el DNI, que deben reflejarse en la licencia dentro de los 90 días posteriores.

Con estas medidas, la Oficina busca garantizar la seguridad vial y simplificar los trámites para todos los ciudadanos del distrito, desde los más jóvenes hasta los conductores experimentados.