La nafta volvió a aumentar un 4%

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Los precios de los combustibles volvieron a subir anoche y consolidan una tendencia alcista que se profundizó en las últimas semanas. En lo que va de marzo, las naftas y el gasoil acumulan incrementos cercanos al 9% en promedio, tras sucesivos ajustes aplicados por las principales petroleras.

El último aumento, cercano al 4%, llevó el litro de nafta súper a valores que ya superan los 1.800 pesos en distintas regiones del país, incluida Rosario, en un contexto de alta volatilidad internacional y actualización de costos internos.

Detrás de las subas aparece una combinación de factores. Por un lado, el precio internacional del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares el barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Por otro, inciden decisiones locales como la actualización de impuestos a los combustibles, que comenzaron a regir este mes y se trasladan de manera progresiva a los surtidores.

El impacto ya se refleja en estaciones de servicio con ajustes casi semanales, lo que genera preocupación tanto en automovilistas como en transportistas. El encarecimiento del combustible no solo afecta el costo de movilidad, sino que también repercute en la cadena de precios, especialmente en alimentos y logística.

El techo del mercado está muy cerca. Viene hace años con ventas a la baja. El cliente sufre estos aumentos.

Analistas económicos coinciden en que la evolución del precio de los combustibles seguirá atada tanto al escenario internacional como a las decisiones impositivas del Gobierno, por lo que no se descartan nuevos incrementos en las próximas semanas. Mientras tanto, el aumento en surtidores vuelve a posicionar a los combustibles como uno de los principales motores de la inflación en el inicio del año.