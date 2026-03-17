La importancia de una tarea conjunta: consejos para la separación de residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, insiste en la necesidad de cuidar el medioambiente e invita a los vecinos a sumarse a la tarea de separar los residuos correctamente. Esta acción contribuye a una ciudad más limpia, reduce la contaminación, ahorra recursos y energía, y genera oportunidades de trabajo.
Consejos para separar los residuos:
- Reciclables (inorgánicos): plástico, papel, cartón, metal, vidrio, trapos y tetra brik. Estos materiales pueden reutilizarse e ingresar al circuito de la economía circular.
- Orgánicos: restos de comida y desperdicios húmedos. Pueden convertirse en abono casero o disponerse en bolsas para la recolección habitual.
Separar correctamente los residuos también ayuda a disminuir el cambio climático y los riesgos de problemas de salud asociados a la contaminación. Es importante respetar siempre los días y horarios de recolección asignados para cada zona.
Las “R” de la ecología:
- Reducir: consumir de manera consciente, evitando compras innecesarias y optando por productos sustentables.
- Reutilizar: aprovechar al máximo los materiales antes de desecharlos, fomentando la creatividad.
- Reciclar: los residuos separados llegan a plantas recicladoras, cerrando el ciclo de la economía circular.
Días de recolección según zonas:
- Zona 1: quintas de Ruta 65, Quinquela Martín, Juan Manuel de Rosas y Laprida; Barrio Ex-Matadero; y área comprendida entre Ruta 65, Compaire, Urquiza y Agustín Álvarez. Residuos reciclables: domingos antes de las 20 hs.
- Zona 2: entre Agustín Álvarez, Fangio, Presidente Perón y Eva Perón. Lunes antes de las 20 hs.
- Zona 3: Agustín Álvarez, Presidente Perón, Tucumán y Eva Perón. Martes antes de las 20 hs.
- Zona 4: Agustín Álvarez, General Paz, Presidente Perón y Tucumán. Miércoles antes de las 20 hs.
- Zona 5: Ruta Nacional 5 (no inclusive), Acceso Senador Ares, Acceso Perón, Las Golondrinas y General Paz. Jueves antes de las 20 hs.
Consultas:
Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 422392 interno 162 o escribir al correo [email protected].
La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que, con la colaboración de todos, es posible mantener una ciudad más limpia y sustentable.