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La importancia de una tarea conjunta: consejos para la separación de residuos

Se convoca a cada familia para llevar adelante separar los residuos en cada casa para una mejor disposición final y cuidado de l ciudad y el medio ambiente

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, insiste en la necesidad de cuidar el medioambiente e invita a los vecinos a sumarse a la tarea de separar los residuos correctamente. Esta acción contribuye a una ciudad más limpia, reduce la contaminación, ahorra recursos y energía, y genera oportunidades de trabajo.

Consejos para separar los residuos:

  • Reciclables (inorgánicos): plástico, papel, cartón, metal, vidrio, trapos y tetra brik. Estos materiales pueden reutilizarse e ingresar al circuito de la economía circular.
  • Orgánicos: restos de comida y desperdicios húmedos. Pueden convertirse en abono casero o disponerse en bolsas para la recolección habitual.

Separar correctamente los residuos también ayuda a disminuir el cambio climático y los riesgos de problemas de salud asociados a la contaminación. Es importante respetar siempre los días y horarios de recolección asignados para cada zona.

Las “R” de la ecología:

  1. Reducir: consumir de manera consciente, evitando compras innecesarias y optando por productos sustentables.
  2. Reutilizar: aprovechar al máximo los materiales antes de desecharlos, fomentando la creatividad.
  3. Reciclar: los residuos separados llegan a plantas recicladoras, cerrando el ciclo de la economía circular.

Días de recolección según zonas:

  • Zona 1: quintas de Ruta 65, Quinquela Martín, Juan Manuel de Rosas y Laprida; Barrio Ex-Matadero; y área comprendida entre Ruta 65, Compaire, Urquiza y Agustín Álvarez. Residuos reciclables: domingos antes de las 20 hs.
  • Zona 2: entre Agustín Álvarez, Fangio, Presidente Perón y Eva Perón. Lunes antes de las 20 hs.
  • Zona 3: Agustín Álvarez, Presidente Perón, Tucumán y Eva Perón. Martes antes de las 20 hs.
  • Zona 4: Agustín Álvarez, General Paz, Presidente Perón y Tucumán. Miércoles antes de las 20 hs.
  • Zona 5: Ruta Nacional 5 (no inclusive), Acceso Senador Ares, Acceso Perón, Las Golondrinas y General Paz. Jueves antes de las 20 hs.

Consultas:
Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 422392 interno 162 o escribir al correo [email protected].

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que, con la colaboración de todos, es posible mantener una ciudad más limpia y sustentable.

 

 

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