Exitoso encuentro de cicloturismo en Lincoln

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El pasado domingo, el “Óvalo del bosque” del Parque Municipal Gral. San Martín de Lincoln fue el escenario de un gran encuentro de Cicloturismo, organizado por la “Agrupación de Ciclistas de Lincoln” y el municipio. La actividad reunió a unos 170 participantes que disfrutaron de un recorrido de 30 km a través de caminos rurales, con punto de partida en el velódromo de la ciudad. La jornada, que se inició a las 10 horas, fue un éxito y superó las expectativas de la organización, que se mostró “muy satisfecha” con el resultado. El buen marco de público y la belleza del recorrido hicieron de la actividad una experiencia inolvidable para los participantes.