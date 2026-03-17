En diputados se impulsa la educación AgTech en todos los colegios secundarios del país

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El diputado nacional Javier Sánchez Wrba presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a integrar la Agro-Tecnología (AgTech) en los colegios secundarios de todas las modalidades. La iniciativa busca modernizar la educación y acercar a los jóvenes a las oportunidades que ofrece uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

El proyecto propone un cambio de paradigma: incluir de manera transversal contenidos vinculados al agro, la innovación y la tecnología en distintas materias del plan de estudios. “Necesitamos que nuestros jóvenes estén preparados para aprovechar las oportunidades que ofrece el sector más dinámico de nuestra economía”, afirmó Sánchez Wrba.

Entre los objetivos centrales, la iniciativa busca reducir la brecha entre educación y empleo mediante la formación en áreas como biotecnología, manejo de datos, energías renovables, gestión hídrica, economía circular y agricultura de precisión. Además, promueve la articulación entre escuelas, empresas, cooperativas y el ecosistema AgTech, para que los estudiantes puedan acceder a experiencias concretas y prácticas formativas.

“Hay muchas empresas que ya tienen programas educativos. Tenemos que darle el vehículo para ampliar su alcance”, explicó el legislador.

Otro eje fundamental es fortalecer el arraigo en las regiones productivas, generando oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente en sus ciudades. “El desafío no es solo formar técnicos y potenciar el desarrollo del sector agroindustrial, sino también cambiar la percepción que muchas veces se tiene del sector”, agregó Sánchez Wrba.

El proyecto contempla además la capacitación docente continua y el trabajo conjunto con organismos como el INET y el Consejo Federal de Educación, garantizando una implementación federal adaptada a la matriz productiva de cada provincia.

En un contexto donde el sector agroindustrial requiere cada vez más trabajo calificado para el manejo de nuevas tecnologías, el proyecto del diputado Sánchez Wrba busca potenciar el desarrollo, la innovación productiva y la formación de profesionales preparados para los desafíos del futuro. La ley prevé su implementación gradual a partir del ciclo lectivo posterior a su reglamentación, con el objetivo de lograr plena aplicación en todo el país en un plazo de dos años.