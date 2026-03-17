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Continúan abiertas las inscripciones para participar en “Sazón” 2026

Convocan a emprendedores y comercios a sumarse con stands gastronómicos a la feria más sabrosa del distrito

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La Municipalidad de Nueve de Julio invita a emprendedores, elaboradores y comercios locales a formar parte de una nueva edición de “Sazón”, la feria gastronómica que se ha consolidado como uno de los eventos de sabores más importantes del distrito.

El evento se llevará a cabo durante dos jornadas: el sábado 11 de abril, de 13:00 a 00:00, y el domingo 12 de abril, de 12:00 a 22:00. “Sazón” ofrece un gran paseo gastronómico donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada propuesta de platos y productos elaborados por los propios emprendedores, comercios e instituciones locales. Además, contará con actividades culturales, espectáculos y entretenimientos pensados para toda la familia.

La feria nació con el objetivo de visibilizar a los productores locales y generar un espacio de encuentro que combine sabores y experiencias culinarias únicas.

Inscripciones abiertas para stands gastronómicos

Los interesados en participar con sus propuestas culinarias podrán inscribirse hasta el 25 de marzo completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
Formulario de inscripción

Para consultas, los interesados pueden comunicarse con:

  • Dirección de Bromatología: 610086
  • Oficina de Empleo: 610083 / 610084

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