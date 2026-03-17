Banco Credicoop Sucursal Nueve de Julio invita a charla por el Día Internacional de la Mujer

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La Comisión de Asociados del Banco Credicoop Sucursal Nueve de Julio (filial 117) invita a la comunidad a participar de una charla especial que se realizará el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 horas, en la sede ubicada en San Martín y Libertad.

El encuentro busca generar un espacio de diálogo sobre la actualidad en un contexto especialmente complejo, a partir del material propio y la experiencia de tres destacadas panelistas.

Las participantes son:

Clara Marini , ingeniera agrónoma con un emprendimiento dedicado a la conservación de alimentos y su enseñanza.

, ingeniera agrónoma con un emprendimiento dedicado a la conservación de alimentos y su enseñanza. Candela Sparano , trabajadora rural y actualmente titular de la delegación comunal de El Provincial.

, trabajadora rural y actualmente titular de la delegación comunal de El Provincial. Lidia Pérez, ama de casa reconvertida en remisera por las circunstancias de su vida.

Desde la Comisión de Asociados destacaron que la actividad permitirá conmemorar el 8M, celebrar el cumpleaños del banco y propiciar un rico intercambio de experiencias y perspectivas entre los asistentes.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa de reflexión, aprendizaje y encuentro en un marco de diálogo abierto y constructivo.