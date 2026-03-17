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Avanza la reparación de calles de tierra en Facundo Quiroga: ya se intervino casi un tercio de la localidad

Las tareas incluyen ensanches, estabilizado y reacomodamiento de las vías de comunicación, priorizando el sector de Avellaneda, detrás de las vías del ex-ferrocarril Sarmiento

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Facundo Quiroga continúa con un intenso plan de reparación de calles de tierra, que se viene desarrollando desde hace varios días. De las 140 calles, no pavimentadas de la localidad, los trabajos ya alcanzaron a 40, avanzando de manera constante para mejorar la transitabilidad y la circulación vehicular.

El operativo no solo contempla la reparación de los tramos más deteriorados, sino también ensanches para facilitar el paso de los vehículos, así como trabajos de estabilizado y reacomodamiento de las vías de comunicación.

La mayor parte de las intervenciones se concentra en el sector conocido como Avellaneda, ubicado detrás de las vías del ex-ferrocarril Sarmiento, según la referencia que se utiliza desde el centro de la localidad. Las autoridades locales destacaron que estas mejoras buscan brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos, y que se continuará con el plan hasta completar la totalidad de las calles.

 

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