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ABSA: trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora afectarán el suministro de agua

ABSA informó que este miércoles 18 se realizarán tareas sobre el equipo de bombeo, lo que podría generar baja presión y turbiedad en la red durante la mañana. Se recomienda a los usuarios hacer reservas de agua y limitar su uso hasta la normalización del servicio.

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La empresa ABSA comunicó que este miércoles 18 de marzo se llevarán adelante trabajos de mantenimiento sobre el equipo de bombeo de la Planta Potabilizadora de Nueve de Julio. Las tareas, que se realizarán durante la mañana, podrían generar baja presión y turbiedad en la red de agua de la localidad.

Desde la empresa se solicita a las personas usuarias realizar reservas de agua para los momentos de afectación y limitar su uso exclusivamente para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta que el servicio se normalice. En caso de que el agua presente turbiedad, se recomienda dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual.

ABSA recordó que, ante cualquier dificultad en el servicio, se puede contactar a la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272, así como a través de sus redes sociales en Facebook y Telegram.

 

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