Pesar en el campo: falleció Manuel José Aviani, ex vicepresidente de CARBAP comprometido con la sanidad animal

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Perfecto, aquí te armo la noticia completa en estilo periodístico, con título, bajada y cuerpo desarrollado de manera clara, organizada y respetuosa:

Título:

Hondo pesar en el campo: falleció Manuel José Aviani, ex vicepresidente de CARBAP

Bajada:

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa lamenta la pérdida de Aviani, destacado dirigente ruralista que impulsó campañas de vacunación antiaftosa y contribuyó al desarrollo de un modelo público-privado de sanidad animal que marcó un hito en el país y América Latina.

Cuerpo:

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del ex vicepresidente de la entidad y reconocido dirigente ruralista, Manuel José Aviani.

Aviani representó a la Sociedad Rural de Ayacucho y ocupó la vicepresidencia de CARBAP entre los años 1982 y 1986, durante un período en el que dejó una huella imborrable en la sanidad animal y el desarrollo del sector agropecuario.

Entre sus principales contribuciones se destaca su firme impulso a las campañas de vacunación antiaftosa y su papel fundamental en la creación de un esquema solidario de fundaciones destinadas a controlar esta enfermedad. Durante su presidencia en la Sociedad Rural de Ayacucho, en octubre de 1987, permitió llevar adelante el plan piloto del Plan Nacional de Control de Aftosa junto al SENASA, aplicando la novedosa vacuna oleosa desarrollada por el Dr. Rivenson.

Esta iniciativa sentó las bases para el posterior Plan Nacional de Control de Aftosa 1990-1992 y el Plan de Erradicación 1993-1997, considerados modelos de visión estratégica y liderazgo con participación público-privada. Gracias a estas acciones, se consolidó la mayor red de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la aftosa en el país y posiblemente en América Latina, un sistema que hoy sigue vigente, aunque con intervenciones del Gobierno Nacional.

Además de su labor en CARBAP, Aviani ocupó cargos relevantes en la Mesa Ejecutiva y Administrativa de la entidad: fue prosecretario durante la presidencia de Eduardo Althabe (1980-1982) y vicepresidente primero bajo la presidencia de Héctor Orbea (1982-1986). También representó a Confederaciones Rurales Argentinas en la Comisión Nacional de Fiebre Aftosa y participó en diversos organismos vinculados a la sanidad animal.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa envía sus más sentidas condolencias a la familia de Manuel Aviani, a la Sociedad Rural de Ayacucho y a todos los productores de la región, quienes recuerdan con respeto y afecto su compromiso con el gremialismo rural confederado.