General

Primera sesión del Concejo Deliberante de Nueve de Julio dará ingreso a más de 80 iniciativas

Este jueves 12 de marzo, los concejales tratarán proyectos de ordenanza, pedidos de informes y comunicaciones sobre desadjudicaciones de lotes, mejoras en infraestructura, servicios públicos y acciones comunitarias, reflejando la diversidad de temas que impactan en la ciudad.

Este jueves se realizará la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio en el periodo 2026, donde se dará ingreso a un extenso temario que incluye más de 80 iniciativas de distintos bloques y del Departamento Ejecutivo. Los temas abarcan desde la infraestructura urbana y los servicios públicos, hasta asuntos sociales, ambientales y culturales.

Proyectos del Departamento Ejecutivo

Entre las iniciativas del Ejecutivo se destacan:

  • Convenios y ratificaciones: se ratificarán acuerdos con empresas privadas como Tierras Gauchas S.A. y Alfredo César Gougy S.A., así como con instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Hidráulica.
  • Lotes del Plan Familia Propietaria: se tratarán desadjudicaciones, adjudicaciones y autorizaciones de escrituración, buscando agilizar la regularización de propiedades con fines sociales.
  • Tasas y condonaciones: proyectos de ordenanza proponen condonaciones de deuda por servicios urbanos y conservación de la red vial.
  • Infraestructura educativa y municipal: autorizaciones para convenios de capacitación obligatoria en manipulación de alimentos, mejoras en luminarias y en espacios públicos, y creación de un Vivero Municipal.
  • Obras y servicios públicos: autorizaciones para ratificar contratos de provisión y mantenimiento de puntos de conectividad eléctrica, y medidas de mejora en la red de agua potable y caminos.

Pedidos de informes y control

Los distintos bloques presentarán numerosos pedidos de informes para fiscalizar la gestión municipal, entre ellos:

  • Calidad del agua envasada y de la red de agua de la ciudad.
  • Estado y limpieza de calles y accesos a localidades.
  • Maquinaria vial contratada y obras de gas en escuelas.
  • Situación de cooperativas y empresas contratadas por el Municipio.
  • Cobro de tasas y contribuciones por parte de la Municipalidad.

Proyectos de resolución y comunicación

Los concejales también presentarán propuestas para expresar preocupaciones y solicitar acciones inmediatas:

  • Control de la proliferación de barigüí y mosquitos, y de microbasurales en distintos puntos de la ciudad.
  • Regulación de vehículos de movilidad personal (VMP).
  • Solicitud de mejoras y adquisición de equipamiento para basurales, polideportivos y accesos a localidades.
  • Reconocimiento a instituciones y vecinos por su labor en la comunidad.
  • Puesta en valor de espacios públicos, como plazas, playones deportivos y luminarias.

Temas comunitarios y patrimoniales

Algunas iniciativas se centran en la preservación del patrimonio y la cultura local:

  • Recuperación, restauración y puesta en valor de la estación La Trocha.
  • Protección de murales y obras declaradas patrimonio histórico-cultural.
  • Obras y mejoras en localidades como Dudignac, Morea y French, incluyendo destacamentos policiales y caminos vecinales.

Orden del día de proyectos aprobados en comisiones

La sesión también incluirá el tratamiento de proyectos previamente trabajados por comisiones, como:

  • Normas protocolares y declaraciones de interés municipal, como la referente al deporte Newcom.
  • Autorizaciones de escrituración y desadjudicaciones de lotes sociales.
  • Pedidos de informes sobre Telemedicina y otros programas de salud.
  • Comunicaciones relacionadas con la seguridad vial y la infraestructura escolar, incluyendo la Escuela Secundaria N.º 10 “René Favaloro”.

La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante promete ser extensa y diversa, reflejando la multiplicidad de temas que afectan a la ciudad de Nueve de Julio. Desde la infraestructura y los servicios públicos hasta la preservación patrimonial y las acciones comunitarias, los concejales tendrán un amplio abanico de iniciativas para debatir y tomar decisiones que impactarán directamente en la vida cotidiana de los vecinos

