Primera sesión del Concejo Deliberante de Nueve de Julio dará ingreso a más de 80 iniciativas

Este jueves se realizará la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio en el periodo 2026, donde se dará ingreso a un extenso temario que incluye más de 80 iniciativas de distintos bloques y del Departamento Ejecutivo. Los temas abarcan desde la infraestructura urbana y los servicios públicos, hasta asuntos sociales, ambientales y culturales.

Proyectos del Departamento Ejecutivo

Entre las iniciativas del Ejecutivo se destacan:

Convenios y ratificaciones: se ratificarán acuerdos con empresas privadas como Tierras Gauchas S.A. y Alfredo César Gougy S.A., así como con instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Hidráulica.

Lotes del Plan Familia Propietaria: se tratarán desadjudicaciones, adjudicaciones y autorizaciones de escrituración, buscando agilizar la regularización de propiedades con fines sociales.

Tasas y condonaciones: proyectos de ordenanza proponen condonaciones de deuda por servicios urbanos y conservación de la red vial.

Infraestructura educativa y municipal: autorizaciones para convenios de capacitación obligatoria en manipulación de alimentos, mejoras en luminarias y en espacios públicos, y creación de un Vivero Municipal.

Obras y servicios públicos: autorizaciones para ratificar contratos de provisión y mantenimiento de puntos de conectividad eléctrica, y medidas de mejora en la red de agua potable y caminos.

Pedidos de informes y control

Los distintos bloques presentarán numerosos pedidos de informes para fiscalizar la gestión municipal, entre ellos:

Calidad del agua envasada y de la red de agua de la ciudad.

Estado y limpieza de calles y accesos a localidades.

Maquinaria vial contratada y obras de gas en escuelas.

Situación de cooperativas y empresas contratadas por el Municipio.

Cobro de tasas y contribuciones por parte de la Municipalidad.

Proyectos de resolución y comunicación

Los concejales también presentarán propuestas para expresar preocupaciones y solicitar acciones inmediatas:

Control de la proliferación de barigüí y mosquitos, y de microbasurales en distintos puntos de la ciudad.

Regulación de vehículos de movilidad personal (VMP).

Solicitud de mejoras y adquisición de equipamiento para basurales, polideportivos y accesos a localidades.

Reconocimiento a instituciones y vecinos por su labor en la comunidad.

Puesta en valor de espacios públicos, como plazas, playones deportivos y luminarias.

Temas comunitarios y patrimoniales

Algunas iniciativas se centran en la preservación del patrimonio y la cultura local:

Recuperación, restauración y puesta en valor de la estación La Trocha.

Protección de murales y obras declaradas patrimonio histórico-cultural.

Obras y mejoras en localidades como Dudignac, Morea y French, incluyendo destacamentos policiales y caminos vecinales.

Orden del día de proyectos aprobados en comisiones

La sesión también incluirá el tratamiento de proyectos previamente trabajados por comisiones, como:

Normas protocolares y declaraciones de interés municipal, como la referente al deporte Newcom.

Autorizaciones de escrituración y desadjudicaciones de lotes sociales.

Pedidos de informes sobre Telemedicina y otros programas de salud.

Comunicaciones relacionadas con la seguridad vial y la infraestructura escolar, incluyendo la Escuela Secundaria N.º 10 “René Favaloro”.

La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante promete ser extensa y diversa, reflejando la multiplicidad de temas que afectan a la ciudad de Nueve de Julio. Desde la infraestructura y los servicios públicos hasta la preservación patrimonial y las acciones comunitarias, los concejales tendrán un amplio abanico de iniciativas para debatir y tomar decisiones que impactarán directamente en la vida cotidiana de los vecinos