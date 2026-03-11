Primera sesión del Concejo Deliberante de Nueve de Julio dará ingreso a más de 80 iniciativas

Este jueves se realizará la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio en el periodo 2026, donde se dará ingreso a un extenso temario que incluye más de 80 iniciativas de distintos bloques y del Departamento Ejecutivo. Los temas abarcan desde la infraestructura urbana y los servicios públicos, hasta asuntos sociales, ambientales y culturales.
Proyectos del Departamento Ejecutivo
Entre las iniciativas del Ejecutivo se destacan:
- Convenios y ratificaciones: se ratificarán acuerdos con empresas privadas como Tierras Gauchas S.A. y Alfredo César Gougy S.A., así como con instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Hidráulica.
- Lotes del Plan Familia Propietaria: se tratarán desadjudicaciones, adjudicaciones y autorizaciones de escrituración, buscando agilizar la regularización de propiedades con fines sociales.
- Tasas y condonaciones: proyectos de ordenanza proponen condonaciones de deuda por servicios urbanos y conservación de la red vial.
- Infraestructura educativa y municipal: autorizaciones para convenios de capacitación obligatoria en manipulación de alimentos, mejoras en luminarias y en espacios públicos, y creación de un Vivero Municipal.
- Obras y servicios públicos: autorizaciones para ratificar contratos de provisión y mantenimiento de puntos de conectividad eléctrica, y medidas de mejora en la red de agua potable y caminos.
Pedidos de informes y control
Los distintos bloques presentarán numerosos pedidos de informes para fiscalizar la gestión municipal, entre ellos:
- Calidad del agua envasada y de la red de agua de la ciudad.
- Estado y limpieza de calles y accesos a localidades.
- Maquinaria vial contratada y obras de gas en escuelas.
- Situación de cooperativas y empresas contratadas por el Municipio.
- Cobro de tasas y contribuciones por parte de la Municipalidad.
Proyectos de resolución y comunicación
Los concejales también presentarán propuestas para expresar preocupaciones y solicitar acciones inmediatas:
- Control de la proliferación de barigüí y mosquitos, y de microbasurales en distintos puntos de la ciudad.
- Regulación de vehículos de movilidad personal (VMP).
- Solicitud de mejoras y adquisición de equipamiento para basurales, polideportivos y accesos a localidades.
- Reconocimiento a instituciones y vecinos por su labor en la comunidad.
- Puesta en valor de espacios públicos, como plazas, playones deportivos y luminarias.
Temas comunitarios y patrimoniales
Algunas iniciativas se centran en la preservación del patrimonio y la cultura local:
- Recuperación, restauración y puesta en valor de la estación La Trocha.
- Protección de murales y obras declaradas patrimonio histórico-cultural.
- Obras y mejoras en localidades como Dudignac, Morea y French, incluyendo destacamentos policiales y caminos vecinales.
Orden del día de proyectos aprobados en comisiones
La sesión también incluirá el tratamiento de proyectos previamente trabajados por comisiones, como:
- Normas protocolares y declaraciones de interés municipal, como la referente al deporte Newcom.
- Autorizaciones de escrituración y desadjudicaciones de lotes sociales.
- Pedidos de informes sobre Telemedicina y otros programas de salud.
- Comunicaciones relacionadas con la seguridad vial y la infraestructura escolar, incluyendo la Escuela Secundaria N.º 10 “René Favaloro”.
La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante promete ser extensa y diversa, reflejando la multiplicidad de temas que afectan a la ciudad de Nueve de Julio. Desde la infraestructura y los servicios públicos hasta la preservación patrimonial y las acciones comunitarias, los concejales tendrán un amplio abanico de iniciativas para debatir y tomar decisiones que impactarán directamente en la vida cotidiana de los vecinos