Pablo Petrecca: “La educación debe ser declarada esencial para que haya clases”

El senador bonaerense y presidente del bloque de Propuesta Republicana (PRO) en la Legislatura provincial, Pablo Petrecca, impulsa un proyecto para declarar a la educación como servicio esencial con el objetivo de garantizar que las clases se dicten con normalidad en la Provincia de Buenos Aires, aun cuando existan conflictos gremiales o medidas de fuerza.

En diálogo con el programa Despertate, que se irrdia por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el exintendente de Junín sostuvo que la iniciativa parte de una premisa que, según dijo, atraviesa a todos los sectores políticos: la importancia central de la educación en el desarrollo del país.

“Todos decimos que la educación es lo más importante, lo primero y lo último. Entonces tenemos que demostrarlo con hechos y garantizar que los chicos estén dentro del aula aprendiendo”, expresó.

El proyecto propone que la educación sea considerada un servicio esencial, lo que implicaría que, incluso ante medidas de fuerza, se garanticen servicios mínimos en las escuelas, como la presencia de docentes y directivos, tareas de limpieza y el funcionamiento de los comedores escolares.

Petrecca remarcó que la iniciativa no busca desconocer los derechos de los trabajadores de la educación ni impedir los reclamos salariales. “Los docentes son el corazón de la escuela y su reclamo es legítimo. Nadie discute el derecho a la huelga. Lo que planteamos es que esas discusiones se den de otra manera, sin cerrar las escuelas”, afirmó.

En ese sentido, señaló que muchas veces las suspensiones de clases se informan con poca anticipación, lo que afecta tanto el aprendizaje como la organización cotidiana de las familias.

“Cuando una escuela avisa la noche anterior que al día siguiente no hay clases, eso desorganiza completamente a las familias que ya tienen su jornada laboral planificada. Pero, además, lo más importante es que los chicos pierden días de aprendizaje que después no se recuperan”, explicó.

El legislador también planteó que los reclamos y las jornadas de concientización pueden realizarse dentro del ámbito escolar. Como ejemplo, mencionó el paro vinculado al Día Internacional de la Mujer.

“Es una fecha muy importante que merece ser reconocida, pero también podría aprovecharse para realizar jornadas de reflexión o actividades educativas dentro de la escuela, con los chicos participando”, señaló.

Según Petrecca, garantizar la continuidad educativa también permitiría mejorar los resultados del sistema educativo. “Cuando vemos los resultados de evaluaciones como las pruebas Aprender entendemos que algo no está funcionando bien. Cada día de clase cuenta y cada día que se pierde es un día que no vuelve”, sostuvo.

El senador explicó que el proyecto ya fue acompañado por todo el bloque del PRO y ahora deberá iniciar su recorrido legislativo en comisiones dentro de la Legislatura bonaerense. Allí podría debatirse junto con otras iniciativas similares que se presentaron en distintos momentos.

“Esperamos que pueda haber consenso. Si realmente todos creemos que la educación es fundamental, entonces deberíamos estar de acuerdo en garantizar que las clases se dicten”, afirmó.

Por último, consideró que la declaración de la educación como servicio esencial sería una señal clara sobre las prioridades del sistema político. “Esto no tiene que ver con ideologías ni con partidos. Se trata de poner en primer lugar el derecho de los chicos a aprender”, concluyó.