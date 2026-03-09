La Universidad Austral inaugura el año académico 2026 con un llamado a la transformación

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Universidad Austral dio inicio al año académico 2026 con un mensaje del Rector, Mag. Julián Rodríguez, quien invitó a la comunidad universitaria a renovar su compromiso con la misión institucional y a enfrentar los desafíos de la transformación tecnológica. En su discurso, Rodríguez destacó la importancia de abordar los cambios tecnológicos con una mirada abierta pero prudente, y de no perder de vista la dimensión humana de la educación. “¿Qué actitud vamos a asumir ante la revolución tecnológica? Apertura, pero con discernimiento; agilidad, pero con humanismo”, señaló el Rector. Destacó que la formación universitaria debe preparar a los estudiantes para desenvolverse en un entorno tecnológico cambiante, pero sin perder de vista las capacidades propiamente humanas. La Universidad Austral busca posicionarse como un hub de salud y tecnología con impronta humanista, y para ello se apoyará en el trabajo conjunto del Hospital Universitario Austral, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Biomédicas y el Parque Tecnológico. El Rector también anunció la priorización de la investigación orientada a responder a los desafíos de la sociedad, y la revisión de los planes de estudio para dotarlos de mayor flexibilidad y promover la interdisciplinariedad. “Queremos ser la universidad que genere el mayor impacto positivo en las personas. Buscamos mejorar la sociedad a través de ustedes: hombres y mujeres comprometidos con la verdad, la libertad y la compasión”, concluyó Rodríguez.