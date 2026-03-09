lunes, marzo 9, 2026
23.3 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 9, 2026
23.3 C
Nueve de Julio
General

La Universidad Austral inaugura el año académico 2026 con un llamado a la transformación

La Universidad Austral busca posicionarse como un hub de salud y tecnología con impronta humanista, y para ello se apoyará en el trabajo conjunto del Hospital Universitario Austral, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Biomédicas y el Parque Tecnológico

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Universidad Austral dio inicio al año académico 2026 con un mensaje del Rector, Mag. Julián Rodríguez, quien invitó a la comunidad universitaria a renovar su compromiso con la misión institucional y a enfrentar los desafíos de la transformación tecnológica. En su discurso, Rodríguez destacó la importancia de abordar los cambios tecnológicos con una mirada abierta pero prudente, y de no perder de vista la dimensión humana de la educación. “¿Qué actitud vamos a asumir ante la revolución tecnológica? Apertura, pero con discernimiento; agilidad, pero con humanismo”, señaló el Rector. Destacó que la formación universitaria debe preparar a los estudiantes para desenvolverse en un entorno tecnológico cambiante, pero sin perder de vista las capacidades propiamente humanas. La Universidad Austral busca posicionarse como un hub de salud y tecnología con impronta humanista, y para ello se apoyará en el trabajo conjunto del Hospital Universitario Austral, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Biomédicas y el Parque Tecnológico. El Rector también anunció la priorización de la investigación orientada a responder a los desafíos de la sociedad, y la revisión de los planes de estudio para dotarlos de mayor flexibilidad y promover la interdisciplinariedad. “Queremos ser la universidad que genere el mayor impacto positivo en las personas. Buscamos mejorar la sociedad a través de ustedes: hombres y mujeres comprometidos con la verdad, la libertad y la compasión”, concluyó Rodríguez.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6156

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR