Comienza este miércoles la campaña de vacunación antigripal 2026 en Nueve de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que este miércoles 11 de marzo dará inicio la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el distrito.

En esta primera etapa, la aplicación de las dosis estará destinada al personal de salud y a las personas mayores de 65 años, tal como se realiza cada año dentro del cronograma dispuesto por las autoridades sanitarias.

Desde la Secretaría de Salud recordaron que los adultos mayores de 65 años podrán vacunarse sin necesidad de presentar orden médica. Para hacerlo, solo deberán acercarse a cualquiera de los centros de salud habilitados.

Las vacunas estarán disponibles desde el miércoles a partir de las 8 de la mañana en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), tanto en la zona urbana como en las localidades rurales. La atención será de lunes a viernes, entre las 8 y las 18 horas, y la aplicación se realizará por orden de llegada.

En cuanto a las localidades del interior del partido, desde el municipio indicaron que ya cuentan con las dosis solicitadas, distribuidas de acuerdo con la cantidad de población mayor de 65 años registrada en cada comunidad.

Una vez finalizada esta primera etapa destinada al personal de salud, la campaña avanzará progresivamente con otros grupos priorizados, entre ellos embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud.

Finalmente, desde el área sanitaria destacaron que la disponibilidad de vacunas permitirá que la población pueda acercarse a inmunizarse sin necesidad de largas esperas, facilitando así el acceso a esta importante campaña preventiva.